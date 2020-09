La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, sostuvo este martes que los que han planteado quitar las sanciones le “dan gasolina al régimen” de Nicolás Maduro para seguir en el poder.

“Los que plantean la cohabitación y quitar las sanciones, lo que le están dando es gasolina al régimen y con ello prolongan esta agonía, esa es la ruta de la derrota anticipada, la que plantea en participar en esa farsa del 6 de diciembre o cuando la pongan. No es verdad que las luchas con distintas posiciones todas llevan al mismo destino. Hace falta firmeza y claridad, y nosotros lo hemos planteado. El camino es de fuerza y de no aceptar cohabitación. Nosotros no vamos a aceptar nada que no sea la libertad, la justicia y el encuentro de los venezolanos en un país soberano”, expresó Machado en RCR.

La dirigente reiteró que “no vamos a permitir que el cambio sea para no cambiar, Venezuela exige un cambio de fondo. En estos años de oscuridad y de atropello hemos aprendido que lo que está en juego son nuestras familias, nuestro destino. Para recuperar rápido a este país hay que cambiar las cosas. Se requieren ideas correctas que funcionen y que pongan a este país a generar riquezas con valores de justicia y confianza, y por ese camino es que vamos a transitar”.

“Si actores políticos que son parte del status quo y quieren mantener la intervención del Estado que provocó esta situación exacerbada del socialismo, no han entendido nada. Hay que generar condiciones que hagan a Venezuela más atractiva para la inversión pequeña, mediana y grande. El argumento de que la falta de gasolina es culpa de la sanciones es tan burdo que países como Siria e Irán, que están súper sancionados, están produciendo gasolina”, acotó.

Finalmente, Machado se refirió en torno al gran avance de la pandemia de coronavirus en el país. “Deben estar haciéndose entre 10 y 20 pruebas por cada contagio confirmado y en Venezuela se está haciendo cerca del 20%. Estamos en una situación de enorme fragilidad producto de la indolencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales con enorme coraje advierte al país y estima que los contagios deben estar por las 7.000 personas diarias. La gente sale a pesar del Covid-19, a pesar de la represión, de la falta de gasolina, la gente está saliendo y demostrando que hay un país en efervescencia. Estamos viendo el avance aterrador de la pandemia y cómo la mentira y la corrupción de este régimen es responsable de muchas de las muertes que hoy tienen lugar en Venezuela”.

