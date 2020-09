Nicolás Maduro afirmó este martes, en cadena nacional, que ayer en la tarde firmó el llamado «indulto presidencial», porque quiere «avanzar» en el diálogo y crear las condiciones que permitan la más amplia participación electoral de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre.

«Ayer firmé y decreté un indulto para más de 100 dirigentes de la oposición que estaban procesados, detenidos, otros fuera del país por diversas causas, vinculadas a eventos políticos de conspiración y complot. Yo lo dije desde el domingo, he sido víctima de las más brutales agresiones. El gobierno de los Estados Unidos le puso 15 millones -baratón- a mi cabeza. Donald Trump aprobó que me maten, no estoy exagerando. Están tratando de comprar francotiradores para matarme, Donald Trump lo decidió y lo activó. Él no tiene ética, es un hombre de ultra derecha. Y ese Maduro que ha vivido golpes, contragolpes, atentado con drones, ese Maduro que no se ha dejado presionar por nada ni nadie, firmó el indulto para avanzar en el diálogo, en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral, uno hace la paz con su enemigo», expresó el mandatario.

Insistió en que quiere «paz» para Venezuela, también «democracia y participación».

«Yo entiendo que mucha gente se indignó. Lo entiendo. Esta bien, pero entiéndanme, les pido comprensión, se lo que estoy haciendo. Pido el entendimiento de todo el país, comprensión y apoyo, sé lo que estoy haciendo», recalcó.

Asimismo señaló que asume toda la responsabilidad tras firmar el decreto: «creo en la paz, en el diálogo y por ese camino iremos», sentenció.

Fue Jorge Rodríguez el responsable de leer este lunes el indulto presidencial otorgado por Nicolás Maduro en el que incluyó a más de 100 presos y perseguidos políticos, entre ellos: Gilber Caro, Renzo Prieto, Roberto Marrero, Rubén González y Nicmer Evans.