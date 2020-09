Nicolás Maduro aseguró este martes que el exgobernador Henrique Capriles y el presidente de la AN, Juan Guaidó, quieren «sabotear» las elecciones del 6 de diciembre.

«Capriles y su compinche Guaidó personalizan todo, pero no se dan cuenta que no es Maduro, es el pueblo. Quiere sabotear las elecciones; entiende Capriles Radonski, el pueblo te ha derrotado a ti dos veces», dijo Maduro durante la presentación del comando de campaña del Psuv.

«No se dan cuenta que no es Maduro, que no es Chávez, no es el hombre, no es Maduro, es un pueblo arrecho y consciente, rebelde, batallador y guerrero, Capriles, que te ha ganado dos veces las elecciones bien ganadas», agregó.

Nicolás Maduro recordó que el 6 de diciembre se celebra la elección número 25, de las cuales -afirmó- que «ellos» han ganado 22.

«Hemos ganado referendum, presidenciales, gobernadores, hemos sabido ganar y hemos sabido perder. Pero siempre hemos sabido competir, poner nuestros nombres en la batalla y que sea el pueblo que decida», sostuvo.

En ese sentido, Maduro reiteró que estas parlamentarias «son de carácter obligatoria. Tienen que hacerse de todas todas, llueve, truene o relampaguee, porque están tratando de levantar una campaña para sabotearla. Por tratar de mentir y manipular para que se suspendan».

«Llegó la hora de rescatar la AN y ponerla al servicio del pueblo… Son unas elecciones históricas. Y aquí no va a decidir Trump, Duque, ni el prófugo de la justicia. Necesitamos una AN que vaya a rescatar Citgo, el oro en Londres, y miles de millones de dólares secuestrados en Europa y EEUU», manifestó el mandatario chavista.

Maduro señala que el Gobierno de Donald Trump dio la orden de sabotear las parlamentarias, pero que pareciera que paso a paso «va surgiendo otra oposición, nacional, soberana, propia… El grupo de jóvenes que vimos en enero por PJ, UNT, VP, encabezado por Luis Parra, el diputado Brito, muy amigo de Diosdado. Ellos se han unido para participar»

En cuanto a la alianza presentada por El Cambio de Javier Bertucci, AP, Cambiemos, y dos partidos intervenidos, dijo que son una alianza fuerte, «y ellos llaman a Capriles para que se les unan… En Venezuela se ha abierto el escenario a la participación más alta».