Marilú Guevarra, madre del primer teniente de la aviación Peter Moreno quien se encuentra recluido en Ramo Verde desde 2015, condenó este miércoles que ningún militar haya sido indultado por Nicolás Maduro.

«Ya basta de tanta tortura y de tanto sufrimiento, ya basta de tanto engaño. ¿Hasta cuando van a tenerlos presos engañados, por qué no se les permite la libertad? Hay 266 presos militares y no han liberado ni uno, han habido indultos y me alegro, porque sé en carne propia lo que es tener un familiar y más a un un hijo preso. Me alegra, pero el mio por qué sigue preso, aún teniendo su boleta de excarcelación y no la han querido llevar a Ramo Verde», denunció en un video en Twitter.

«De esos 110 presos que indultaron ni uno solo ha sido militar, por qué? ¿Por qué se ensañan contra los militares? ¿Por qué no le quieren dar la libertad a mi hijo y a su compañero, si ya terminaron su injusta condena?», lamentó.

Entre sollozos, Guevara aseveró que no solo le destrozaron la vida a Moreno, sino también a sus familiares y «especialmente a mí, a su madre, porque sufro por mi hijo y siento una sensación. Desde ayer he visto salir a esos 12 presos políticos y no sé si alegrarme o llorar porque el mío aún está preso con boleta de excarcelación».

Se dirigió a Maduro y dijo: le pido al gobierno de Maduro, yo no tengo como negociar, ni siquiera un pasaje para ver a mi hijo, pero por favor libere a mi hijo y acuérdese de los presos militares, que son muchos».

Peter Moreno debió haber salido en libertad el 20 de octubre de 2019. Casi un año después sigue en Ramo Verde. Fue condenado por el denominado “Golpe Azul”. Se le acusó por los delitos de instigación a la rebelión y contra el decoro militar. «Fue una condena injusta. Él fue citado como testigo y terminó condenado. Su única culpa fue no delatar, o acusar falsamente, como le exigía el Gobierno», denunció su mamá, Marilú Guevara, a través de las redes sociales en marzo.