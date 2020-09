El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseveró este martes que la unidad es clave para lograr el cambio político, pero advirtió que esta no se consigue a través de la fuerza. Precisó que tanto Guaidó como Capriles tienen cosas que ganar y que perder si siguen adelante con cada una de sus propuestas: la abstención o ir a votar.

A través de varios mensajes en Twitter, León consideró que es normal que hayan «roces» y «fracturas» dentro de la oposición para buscar un cambio de estrategia, después de 20 meses de «intentos infructuosos para producir el cambio político».

«En la lucha para producir el cambio la Unidad de las fuerzas opositoras resulta un activo clave e indispensable. Pero esa unidad no se logra a la fuerza, alrededor de una sola propuesta “indiscutible” sino a través de reglas de juego consensuadas para dirimir el disenso. Era obvio que después de 20 meses de intentos infructuosos para producir el cambio político, se presentaran roces y fracturas en la oposición que buscaran producir cambios en la estrategia. Sin reglas comunes para decidir la mejor ruta común: ¿quién decide cuál es la mejor?», cuestionó.

A la vez que calificó de «absurdo» acusar a unos u otros de culpables de la división, pues todos han sido incapaces de producir el acuerdo.

Para León, resulta inaceptable pretender que si la estrategia actual para provocar el cambio político falla, «el juego se debe congelar y se cierran la vías alternativas, se bloquean las propuestas diferentes y se niega la posible renovación del liderazgo. Eso sería absolutamente antidemocrático«.

Al respecto, contrastó la opción de abstención que defiende Guaidó y votar que es la estrategia de Capriles. Aseguró que la abstención no producirá el cambio, sino se explica la acción creíble del que harán después. «La probabilidad es cero», sentenció. «¿Puede hacerlo el voto en una elección sesgada? Sin convencer a las masas, ni producir acuerdos sólidos que muevan electores de manera masiva, la probabilidad es nula».

«Votar o no votar no sólo divide a la oposición. Muchos países aliados se fracturan sobre qué hacer al vencimiento del período, sin contar con una elección que valide autoridades. La propuesta de continuidad choca con los conceptos constitucionales en muchos de esos países. El riesgo de Capriles es quedar fulminado por una abstención que no logre evitar. Su mayor logro (sin considerar el black swan que sería un efecto Bolivia) es dejar un grupo de políticos activados y preparados para seguir una guerra que difícilmente pelearán los abstencionistas».

Sobre el comunicado del pacto unitario de Guaidó, estimó que es «una respuesta inteligente que trata de mostrar unidad, al menos en su grupo de control. Su propuesta de consulta también intenta llenar el vacío de validación del liderazgo. Pero es difícil imaginar que ella pueda sustituir una elección real».

«¿Cuál será el resultado de la abstención? USA y Grupo de Lima reconocerán la continuidad de Guaidó y la AN, pero el tiempo sin validación ni cambio pulverizará su respaldo interno e internacional. Europa, por su parte, esta divida sobre ese reconocimiento desde el principio», apuntó.

