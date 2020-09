El diputado Luis Parra reafirmó este viernes su decisión de participar en las próximas elecciones del 6 de diciembre inscribiéndose ante el CNE con una nueva plataforma política que presentó como «Venezuela Unida», al tiempo que aseguró respetar a quiénes no quieran hacerlo.

«Nuestro país está en crisis y hoy nos convoca a ejercer nuestros derechos. Hoy, en el ejercicio de ese derecho a la participación de protagonizar un evento electoral para el 6D, tenemos que decirle a cada uno de los venezolanos que venimos aquí (al CNE) a formalizar la inscripción de una plataforma política de la Venezuela Unida, de la que soñamos, que convoca a organizaciones políticas, a militantes de partidos, que está abierta a líderes sociales, gremiales, que está abierta a la construcción de esa Venezuela feliz y unida que necesitamos», dijo Parra desde el CNE.

Aseguró que dicha plataforma la constituye diputados, sin ofrecer más detalles. «Es la rebelión de las regiones hoy formalizando nuestra participación», subrayó.

El parlamentario que se autonombró presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de este año, hizo un llamado a los venezolanos que todavía no han decidido si participar o no, a que «no hay otro camino que nos convoque la constitución que no sea el camino electoral, para que el anhelo de los ciudadanos pueda expresarse el 6 de diciembre», añadió.

Dijo que la plataforma Venezuela Unida está a la orden de los venezolanos que quieran avanzar y salir de la profunda crisis. Para los hombres y mujeres que no ven forma de hacer política con odio, venganza y para quienes creen en la Venezuela unida que puede renovar al país.

Tras concluir el acto formal del CNE, Parra conversó escasos minutos con la prensa y sostuvo que el voto es un derecho y pretende ejercerlo el próximo 6D.

«Siempre tenemos que trabajar por las garantías electorales, ese es nuestro reto. Ahora, un espacio cedido es un espacio perdido. Nosotros no concebimos una lucha en ausencia para lograr el cambio político en Venezuela. Lo demás ha representado una estafa, ha representado frustración, sufrimiento y hoy los venezolanos que creemos que el elector tiene que decidir, tenemos que brindar la oportunidad. Votar es un derecho y debemos ejercerlo como el derecho a la vida o a la salud», dijo Parra al reportero de Caraota Digital a su salida del Consejo Nacional Electoral, tras formalizar su inscripción para los comicios parlamentarios.

«Quienes hoy no quieren ejercer su derecho lo respetamos, pero nosotros trabajamos para que ese derecho puede hacerse, la pelea es peleando», recalcó el parlamentario.

Luis Parra insistió en manifestar respeto a quienes decidan no participar el 6D, pues «de eso se trata la democracia». Lo que si aclaró el parlamentario es que no acompaña los llamados de odio, amenaza y venganza.

«Ha quedado demostrado en el mundo que no hay futuro en ningún camino de esos, Venezuela merece una oportunidad de reencontrarse. Venezuela es mucho más importante que el polo que gobierna el país y el otro polo que se encuentra confrontado», finalizó.

Vale recordar que este viernes en horas de la tarde el TSJ/ANC decidió suspender la medida cautelar que nombraba al diputado José Brito como representante Adhoc del partido Primero Justicia, donde también militaba Parra y del que fue excluido.