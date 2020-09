El diputado (exPJ – Yaracuy) Luis Parra, quien se define presidente de la AN, indicó este martes que no existen «salidas mágicas» para la crisis en Venezuela ya que la solución es la vía electoral de cara a las parlamentarias, proceso donde no participará el sector de Juan Guaidó.

«Señalamos claramente que no existen salidas mágicas para la crisis que padecemos los venezolanos, e invitamos a todos a construir una salida real y factible. Nos trazamos como meta acabar con la polarización y la confrontación estéril y promover la unión y reconciliación nacional», indicó Parra.

El parlamentario señaló que sin temor a equivocaciones, el camino para lograr la solución a la grave crisis del país, es la vía electoral y que sin complejos participarían en procesos de diálogos y negociaciones por el bien de Venezuela.

«Públicamente, sin nada que esconder, acudimos a llamados institucionales como la reunión del Consejo de Estado, la comisión presidencial para el Covid-19, la comisión para la defensa del Esequibo, entre otras, y en todas hemos fijado posición y aportado nuestras propuestas», aseveró.

El diputado por el estado Yaracuy, agregó que también se propuso un Gran Acuerdo Humanitario que contempla la liberación de los presos políticos, la tregua para que todos juntos enfrenten la pandemia, la solicitud de flexibilización de las sanciones internacionales, entre otras acciones.

«Por todos estos planteamientos fuimos duramente atacados, calificados con todo tipo de adjetivos, pero hoy vemos con satisfacción como el tiempo nos da la razón. Hoy somos muchos más los que transitamos una dura pero necesaria etapa de lucha, unidad y reconciliación nacional», señaló.

Aseguró que apoyan que el país se encamine hacia una salida concertada, por la vía electoral, que permita renovar y cambiar a Venezuela.

Por último dijo desde el pasado 5 enero, los diputados de la Fracción Venezuela Unidad han advertido que el Gobierno interino de Juan Guaidó se convirtió en una «estafa política» y en un gran negocio «para la cúpula que lo dirige», sector que por su parte acusa a Parra y los parlamentarios que le acompañan de ser «alacranes».

Nota de prensa