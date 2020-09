El exalcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledezma, alertó este martes a quienes planean participar en las parlamentarias y dijo que no valen «ingenuidades», porque quienes participen será sospechoso de cohabitación con Maduro.

«Todo dirigente que se preste al circo de las parlamentarias será sospechoso de cohabitación. No es tiempo de ingenuidades», escribió en Twitter.

Alegó que de los 277 diputados que serán elegidos, al menos 144 serán «nombrados a dedo».

«No valen excusas, esto es público y notorio. No valen inocentadas», enfatizó.

Desde hace semanas, Ledezma ha mantenido una posición crítica ante el proceso del 6 de diciembre. El 11 de agosto, declaró que Maduro se aprovecha de quienes debaten sobre ir o no a elecciones sabiendo que en Venezuela no hay democracia.

Además, reprochó que Henrique Capriles y Stalin González hayan expresado que avalarán estas elecciones, que a su juicio, son «un fraude».

«Cuando advertimos que la autentica unidad debe estar libre de infiltrados y traidores, nos llamaron radicales y surrealistas. Hora de unidad libre de traiciones», posteó en la misma red social.

