El exalcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledezma refirió este viernes a Henrique Capriles y las negociaciones que ha sostenido con Maduro para solicitar la liberación de presos políticos y estimó que no hay excusas que justifiquen dichas conversaciones.

A través de Twitter, Ledezma reiteró «basta de agentes dobles» y sentenció: no hay mal que bien no traiga.

«Una cosa es tener diferencias dentro de la oposición y otra cosa es ir a entenderse con Maduro y usurpadores. No hay excusas que justifiquen semejante maroma.

Lo que queda es recomponer este desastre lo antes posible».

Este miércoles, Ledezma condenó las negociaciones entre Capriles, Stalin González y el canciller de Turquía: Cuando advertimos que la autentica unidad debe estar libre de infiltrados y traidores, nos llamaron radicales y surrealistas. Hora de unidad libre de traiciones, escribió en Twitter.

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) September 4, 2020