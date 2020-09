El ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, se dirigió este martes al país, luego que ayer el gobierno de Nicolás Maduro indultara a varios presos y perseguidos políticos que terminó con la excarcelación de muchos de ellos.

Ledezma habló desde la postura de un preso político, como lo fue en 2015 cuando se le acusó de Conspiración y Asociación para delinquir, luego del plan llamado «La Salida».

«Pensar en la libertad de un ser humano es un derecho irrenunciable. Cuando yo llegué al Helicoide, a Ramo Verde y luego a mi casa por cárcel, lo que tenía siempre en la cabeza era pensar en la libertad. Maduro puede decir lo que le de la gana, que si un indulto…pero la verdad verdadera es que libertó a unos rehenes y tenemos, más bien, que seguir luchando para que liberen a los civiles que siguen secuestrados, a los militares que están siendo torturados en Ramo Verde o la Dgcim, a los Policías Metropolitanos y sobre todo liberar a Venezuela», dijo Ledezma.

El exalcalde habló sobre el proceso electoral del 6 de diciembre, al que catalogó de un «mega fraude» que busca desestabilizar al gobierno de transición de Juan Guaidó.

«Tenemos que enfrentar ese mega fraude. Maduro busca desestabilizar el gobierno de transición y de socavar las bases del gobierno interino. Busca desajustar el respaldo contundente que hemos logrado. Maduro lo que está buscando es crear confusión y para eso ha comprado a unos cuántos traidores que se han vendido al mejor postor. Tiene varios alacranes que han infiltrado la lucha de la oposición venezolana. No lo permitamos», agregó.

En ese sentido hizo un llamado a la unidad con una agenda que permita evitar el próximo evento electoral, ni retomar «el camino del progreso» hasta que se logre el cese de la usurpación.

«Tenemos que unirnos, de corazón, de conciencia y de acción, una unidad auténtica, con un comando que tenga estrategia, coherencia, ética, moral, que no renuncie al juramento de lograr el cese de la usurpación. Esa es la meta. Vamos a unirnos de verdad, pero con la agenda de lucha con el entendido de que en Venezuela no habrá elecciones libres, ni paz ni retomar el camino del progreso hasta que no se logre el cese de la usurpación», sentenció.