El exalcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledezma condenó este viernes que la Unión Europea pida «condiciones mínimas» a Maduro para que se realicen elecciones parlamentarias. Al tiempo que recordó que Maduro es «ilegítimo».

La noche de este jueves, Maduro se dirigió a la UE y reiteró que «no postergarán las parlamentarias porque no vamos a violar la constitución».

Ledezma, recordó a la UE que «Maduro es ilegitimo, desconocido por uds mismos. No se trata de que suspendan o pospongan elecciones parlamentarias fraudulentas, es que no tienen cualidad para convocarlas ahora o después».

Además, enfatizó que las «condiciones mínimas» se resumen en el Cese de la Usurpación.

Durante su discurso, Maduro dijo que “la UE sugirió la posibilidad de postergar las elecciones, pero es imposible porque es un mandato constitucional muy claro, porque dice que el 5 de enero se tiene que instalar la AN. Si no pueden mandar una súper comisión, manden una en privado, los vamos a atender muy bien y podrán ver el proceso”, sugirió. “Nosotros queremos tener buenas relaciones con la UE, pero desde Washington no los dejan (…) Van a seguir fracasando con la política de Donald Trump”.

La UE recibió una invitación para observar los comicios legislativos en el país, pero considera que el gobierno no ha cumplido con las “condiciones mínimas” para el proceso y el tiempo “es demasiado corto” para enviar una Misión de Observación Electoral.