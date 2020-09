El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) reprochó el Plan de Contingencia que inició este lunes en Mérida y que establece que solo los sectores priorizados podrán surtir combustible. Castro calificó esta medida de «discriminatoria» y aseveró que solo es implementada para que los bachaqueros puedan seguir revendiendo el litro de gasolina hasta en 5 dólares.

En conversación telefónica con ND, el parlamentario dijo que los merideños tienen años enfrentándose a la discriminación del chavismo, ya que han sido privados de servicios públicos básicos por oponerse a las políticas de Maduro. «Los últimos meses hemos sido discriminados en la distribución de gasolina, ni siquiera pagándola a precio internacional podemos surtir de manera normal, sino que tenemos que pasar semanas haciendo colas. En Mérida solo hay gasolina para el chavismo, bachaqueros y delincuentes que venden el litro de gasolina en 3,4 y hasta en 5 dólares. Destruyendo el bolsillo del merideño, solo porque al chavismo le da la gana de acabar con un pueblo decente que los ha enfrentado y los seguirá enfrentando permanentemente».

Aseguró que los merideños denuncian abuso de autoridad de parte de las Faes, la policía de Mérida y la GNB: aplican una política de terror, matraquean, disuelven las colas, los policías se roban las placas y después piden rescate, remolcan los carros, etc. Los merideños no podemos cubrir nuestras necesidades ni atender ninguna emergencia porque los vehículos hacen cola permanentemente.

A su juicio, los responsables de estos hechos son el llamado protector de Mérida, Jehyson Guzmán, el jefe de la Zodi y el presidente del consejo legislativo, Jesús Araque. «Al chavismo no le interesa la vida del merideño, tienen responsabilidad en la enfermedad y la muerte de cientos de merideños, la economía está parada porque los productores del campo pasan semanas haciendo colas y perdiendo las cosechas. Los responsables insitu de que no haya gasolina son Jehyson Guzmán, el jefe de la Zodi y el presidente del consejo legislativo, Jesús Araque».

«Ellos son los grandes responsables de que Mérida sea tratada como un estado sin derechos, del trato inhumano que recibimos cada día. Debemos decir que el informe de la ONU tiene muchísima vigencia porque los cómplices de Maduro siguen cometiendo desmanes. La gente ha exigido en cada uno de los municipios que se distribuya y surta la gasolina, pero la prioridad del régimen es el bachaqueo, es Caracas y los merideños que se mueran», fustigó. «El comercio en la ciudad de Mérida es casi imposible haciendo que muchos más comerciantes quiebren, incrementándose el desempleo».

Castro exigió que cese el ataque al pueblo merideño y calificó de «inhumano» lo que viven los pobladores de los paramos, la zona panamericana y los pueblos del sur. «Allí la gasolina no existe, si alguien se enferma es imposible trasladarlo a Mérida. Los paramos que fue gran espacio por el turismo hoy viven un desfile de colas y desolación porque no hay combustible, los productores pasan los días viendo como se pierden las cosechas. Pero, eso no le importa el chavismo, solo se lucra con la pobreza, la muerte, la represión y el comunismo».

«Por eso debemos llamar al pueblo merideño a levantarse con dignidad, debemos alzar las banderas de la libertad y no seguir a expensas de unos delincuentes que solo buscan el bachaqueo y el contrabando, la pobreza y muerte», concluyó.

Durante la semana de flexibilización, desde este lunes 21 de septiembre hasta el próximo 27, el Plan Especial de Contingencia para el suministro de gasolina se cumplirá en Mérida, lo que se traduce en que solo los sectores priorizados podrán surtir de combustible. La información la dio a conocer la Mesa Técnica de Combustible del estado, que procederá a cumplir con lo expuesto por la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque. «Recordemos que el Plan Especial de Suministro de Combustible impide el abastecimiento de los activos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción del combustible».