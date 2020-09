El subsecretario de Estado, Michael Kozak refirió este viernes al anuncio del Grupo Internacional de Contacto sobre las parlamentarias y reiteró que no basta con «retrasar» un proceso fraudulento.

«No podríamos estar más de acuerdo con el ICG y la UE. Simplemente retrasando elecciones fraudulentas en Venezuela no será suficiente», escribió en Twitter.

A la vez que enfatizó que la legitimidad solo puede obtenerse mediante «elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Los venezolanos no se merecen menos», aseveró.

Este jueves, el Grupo de Contacto Internacional reiteró que la única solución a la crisis venezolana son unas elecciones parlamentarias y presidenciales «libres, creíbles, transparentes y justas» y declaró que el proceso del 6 de diciembre «no cumple con ninguna de estas características».

We couldn't agree more with the ICG and EU — Simply delaying fraudulent elections in #Venezuela will not be enough.

Legitimacy can only be obtained through free and fair presidential and parliamentary elections.

The Venezuelans deserve nothing less. https://t.co/C0yi4smbka

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) September 18, 2020