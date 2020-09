José Daniel Hernández tenía un año y nueve meses recluido en el Helicoide en Caracas. Hace una semana recibió el indulto que decretó Nicolás Maduro y salió el libertad. contó las condiciones de reclusión en las que se encontraba.

José Daniel Hernández fue detenido -por segunda vez- el 12 de abril de 2019 en Nuevo Horizonte, municipio Sucre, por «hombres que vestían de negro y chalecos antibalas. Ninguno de ellos fue identificado». Fue acusado de posesión y comercialización de explosivos, y asociación para delinquir.

Ya había estado preso en 2017, tras haber sido detenido cuando llevaba unos medicamentos al hospital Domingo Luciani para heridos en las protestas contra Maduro. En ese entonces, lo acusaron de terrorismo y rebelión militar. Durante el tiempo en prisión lo torturaron física y psicológicamente, al punto de causarle severos traumas. Fue excacerlado el 5 de septiembre de 2017.

A continuación nuestro diálogo con él:

– ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte de la noticia? ¿Escuchaste algún rumor sobre los indultos?

– Mi primera reacción fue no creerlo. Roberto Marrero me gritaba desde su celda: recoge tus cosas que nos vamos. No tenía conocimiento de ningún rumor sobre lo sucedido. Sin embargo, estando allí adentro, todos sabemos que se dicen cosas que no puedes creer hasta que estas afuera realmente.

– ¿Qué te han informado tus abogados?

– Mis abogados se han comunicado con mi familia y conmigo desde el primer momento de las declaraciones dadas sobre el indulto, orientándonos sobre los pasos a seguir después de mi liberación. Los mismos serán verificados en el tribunal donde este mi expediente.

– ¿En qué condiciones fuiste detenido? ¿Sufriste tortura física o psicológica? ¿Cómo era la celda en la que estabas?

– Mi detención la realizaron funcionarios no identificados y en primera instancia me trasladaron a una sede del Faes. Ese mismo día, viernes 12 de abril de 2019, una comisión del Sebin me trasladó a las instalaciones del Helicoide.

-Por parte de los funcionarios no identificados recibí algunos golpes. Por otra parte, en las instalaciones del Helicoide, gracias a Dios, no sufrí ningún tipo de torturas físicas. Sin embargo, las torturas psicológicas se presentan desde el mismo momento en que estás siendo detenido injustamente y tratado como enemigo del Estado.

– Las celdas en las que estuve durante mi permanencia en el Helicoide son muy diferentes a las del Dgcim. Puedes estar en una celda de 2 personas con una litera, como puedes estar en otra celda con 8 o 10 personas. Hay más espacio, y respecto a los derechos que teníamos. Dependía de la situación del país. Si todo estaba normal, podíamos tener espacios de recreación. Si el ambiente estaba tenso, todos en sus celdas.

– Las celdas del Helicoide tienen baños y servicio de agua por cisternas constantemente. Hay paramédicos para cualquier emergencia y la alimentación es balanceada. Te dan 3 comidas al día.

– ¿Qué fue lo más difícil?

-Tener que despedir a mi familia después de cada visita.

– ¿Crees que debes agradecer el indulto a las gestiones de Capriles, a la buena voluntad de Maduro o consideras que todo forma parte de una estrategia para convalidar el 6 de diciembre?

– Todos los prisioneros políticos en este país suelen ser usados como piezas de estrategias políticas. Lamentablemente, no es el único gobierno que hace esto, ni Venezuela es el único país donde ocurre.

– Tarek William Saab ha dicho que los indultados serán nuevamente juzgados si incurren en acciones violentas, ¿estarías dispuesto como ex preso político a protestar para exigir la salida de Maduro?

-Todo venezolano está en constante riesgo a ser apresado por las autoridades del «gobierno». Ya yo he sido detenido en 2 ocasiones por las mismas razones. Más no por lo que dicen los expedientes (explosivos, armas)

– ¿Qué le dirías a quienes están hoy en las cárceles del país siendo víctimas del retraso procesal y no ven una salida como la que te toco a ti personalmente?

-Que deben mantener su fe y la fuerza más poderosa en este mundo que es Dios.