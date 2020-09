El expresidente de Fedecámaras, Jorge Roig condenó este sábado que la Administración de Maduro cambie votos por comida y dijo que el «voto revolucionario» cada día es más barato.

«El voto revolucionario cada día es más barato. Un pedazo de mortadela a cambio del apoyo . Traficar con el hambre del pueblo es una modalidad recurrente del régimen. Así estamos», posteó en Twitter.

Este miércoles, Roig declaró en Vladimir a la Carta que el Gobierno/AN de Juan Guaidó se dinamitó a «sí mismo» entre otras razones por no haber consultado el tema de la «autoproclamación».

Aseguró además que está reconsiderando otras rutas para salir de la crisis porque la actual no funcionó. » Lo principal es que no se logró el quiebre de las Fuerzas Armadas. Esa era mi apuesta. Las Fuerzas Armadas son los únicos que pueden poner orden en este país, lamentablemente no está ocurriendo, y no puedes darte más golpes con la misma pared».