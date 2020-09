Nicolás Maduro anunció este martes que varios de sus ministros abandonarán sus cargos para postularse a diputados en las parlamentarias 6D, por lo que dijo que esta semana informara quiénes serán sus sustitutos en su gabinete. Jorge Rodríguez, Iris Varela y Pedro Infante, están entre quienes se desprenderán de sus puestos.

«Vienen las elecciones. Hay un grupo de ministros y ministras que han sido solicitado por las regiones, y están dispuestos a ir a la batalla electoral, pero tienen que retirarse antes del 5 de septiembre. Van a defender el poder popular. Y cumpliendo la Constitución debo sustituirlos. Debo anunciar que se van a la batalla Jorge Rodríguez, Blanca Eekhout, Pedro Infante, Asia Villegas, Gilberto Pinto, Gabriela Peña, Aloha Núñez e Iris Varela. Firmaré el decreto para sustituirlos en el cargo porque tienen que desprenderse 3 meses antes de las parlamentarias», dijo Maduro en VTV.

Desaparición de Carlos Lanz

En cuanto a Carlos Lanz, considerado pionero del chavismo y quien tiene más de un mes desaparecido, Maduro señaló que no ha hablado al respecto para no entorpecer las investigaciones.

«Yo por respeto a la investigación no me he pronunciado. Prefiero sentirme expresado por los pronunciamientos del fiscal Tarek William Saab. Ustedes saben el amor y respeto que yo lo tengo a Carlos Lanz. Pidamos a dios. Estoy pendiente de las investigaciones las 24 horas del día», dijo el mandatario chavista.

Por otra parte, acusó a Elliott Abrams de creer el sueño de la oposición, luego de su disputada con María Corina Machado.

«Hay una María Machado, la cual fue regañada por Elliott Abrams. Le dio un coscorrón. Que feo se está peleando esa gente. Abrams se cree dueño de esa oposición», puntualizó.