El ex Secretario Ejecutivo de la MUD y fundador del Radar de los Barrios, Jesús «Chúo» Torrealba, calificó de tóxico el liderazgo opositor mientras los venezolanos mueren de mengua y exigió a los dirigentes elevarse por sobre los personalismos y acordar una estrategia única basada en la participación electoral y la lucha por elecciones libres.

Así lo dijo en entrevista telefónica concedida a ND.

«Digo con toda responsabilidad que esta rectificación que asume Capriles es lo solicitado por los venezolanos desde hace bastante tiempo. Las más importantes organizaciones del país venimos pidiendo rectificación a la oposición y que retornen a la política de masas, la política electoral. Los venezolanos venimos exigiendo que abandonen aventuras como las del 30 de abril. Deben existir pactos y acuerdos para beneficiar a la gente como el que se hizo con la Organización Paramericana de la Salud. Eso que asume Capriles lo ha pedido la sociedad civil, Fedecámaras, la sectorial de trabajadores y la Conferencia Episcopal Venezolana. La rectificación no es un tema de Guaidó contra Capriles. No es un tema de personalidades porque el país se está cayendo a pedazos con un gobierno incapaz de resolver la crisis y solamente tendremos esperanza si la oposición se conduce con la grandeza y la generosidad necesaria para poder aglutinar a todos los que queremos cambios en una sola aspiración».

Al respecto Torrealba consideró que los «personalismos» han producido cinco años de errores dentro de la oposición. «Insto a los demócratas a superar ese otro elemento de toxicidad del personalismo, del caudillismo. Hemos pasado todos estos años desperdiciando y tirando por la borda el maravilloso logro del 6 de diciembre de 2015 y eso es parte del personalismo. Después de cinco años de errores por el caudillismo no podemos terminar en diciembre de 2020, nuevamente con una situación de que nos definamos por quienes apoyan a Guaidó, a López, a Capriles o a Stalin González».

«Pero, cómo lograr eso con unos dirigentes que ni siquiera se toleran. ¿Cómo le pueden garantizar gobernabilidad al país cuando no se gobiernan ellos mismos? No se trata de dos personalidades ni de dos figuras peleándose entre ellas y que el país debe cuadrarse con uno o con otro. Es al revés. Son los políticos quienes deben cuadrarse con la gente. Deben deponer agendas particulares y cuadrarse con el dolor y la angustia del pueblo venezolano».

Torrealba insistió que la estrategia opositora debe ser luchar por elecciones justas, verificables y limpias. «En eso tiene un punto Capriles. La única manera de lograr condiciones es seguir el proceso desde adentro. ¿Cómo vas a tener conocimiento de modificaciones en los procedimientos si no estás adentro? ¿Cómo denuncias que no les dan entrada a tus testigos si no participas en el proceso? El deber de los venezolanos es trabajar porque se produzcan elecciones de gobernadores, del parlamento, de alcaldes, presidenciales, que sean limpias y para eso es necesario un gran acuerdo político que le dé garantías a todos los actores, garantías preelectorales y postelectorales. Debe garantizarse la limpieza del proceso y deben tener la certeza y el compromiso de que quien gane tendrá los espacios para seguir haciendo política. Mientras no haya un acuerdo no habrá solución para el país».

«Para salir del círculo vicioso de elecciones imperfectas o abstención estéril hace falta un acuerdo nacional. ¿Tenemos una dirigencia de la estatura de Caldera, de Villalba, de Betancourt para generar un acuerdo? Pareciera que no. Entonces el papel del venezolano no es andar como un necio con una bandera de «Viva Guaidó» o «Viva Maduro», sino presionar a la dirigencia para que tengan la altura de asumir los retos políticos del país».

Cada quien debe defender su política

Torrealba ha calificado de «tóxico» el clima en el cual se desenvuelve la dirigencia opositora porque cualquier iniciativa es «satanizada» por quienes no la protagonizan. «Pareciera que hay una desviación narcisista al extremo en la política, que lleva a algunos a condenar todo aquello que no los tiene como protagonista. Esto es extremadamente tóxico y dañino para la democracia y para el pueblo que muere de mengua por el hambre y por el Covid-19. El venezolano ve en la acera donde debe haber esperanza y promesas de futuro a unos tipos y a una señora insultándose de esta manera».

«Esto es tremendamente tóxico. No se supera con golpes de pecho ni con promesas de buena conducta sino conociendo la historia de este país. Tenemos un estamento que por diversas razones desconoce la historia de Venezuela y de la democracia venezolana. Pareciera que tanta porquería que le ha echado el chavismo al Pacto de Punto Fijo hizo efecto en algunos que se creen demócratas y no entienden que la democracia requiere estabilidad y pactos, y que estos se respetan».

Torrealba pidió sentido común a la oposición para formar una alianza. «Hay cientos de ejemplos de alianzas políticas que lograron, a pesar de las diferencias, tener coherencia y lograr acuerdos. No hablo solo del Frente Amplio en Uruguay y la Concertación en Chile. Lo que es lamentable es que parece que la oposición venezolana no pueda lograr lo que hicimos en 2015 cuando logramos una oposición unida, una estrategia única. Hoy pareciera imposible. Si eso es imposible, es necesario construir mecanismos para que las 2 políticas coincidan en 2 puntos: combatir a Maduro y ocuparse de los venezolanos.

«Yo exijo, como venezolano, a Capriles, a Guaidó y a todo dirigente emplear más energías en combatir a Maduro que en combatir al competidor. El venezolano está en medio de una emergencia compleja agudizada por la pandemia. 96% de los venezolanos según la Encovi está en pobreza. El salario mínimo es inferior a 2 dólares. ¿Qué más tiene que pasar para que la oposición se concentre en hacer política para la gente y no para las redes?», preguntó.

«Debemos también acumular fuerza. Hay que luchar con los medios de la democracia pese a que no hay democracia. Trabajar desde las bases y que eso deberá expresarse en una contienda electoral. Lo que no puede ocurrir ni podemos tolerar es que después de cinco años de errores, los protagonistas de esos errores vengan a protagonizar esta situación tan lamentable y que desmoraliza tanto al ámbito opositor. Porque ahora es peor cualquier cosa que digan los dirigentes opositores a lo que diga Cabello o Nicolás Maduro», sentenció.

Liberaciones e indultos

Sobre el tema de los indultos, Torrealba agregó que no es novedad que hayan liberaciones en medio de procesos electorales. «Eso se ha visto antes. Lo vimos cuando el señor Goicochea fue liberado para que participara en elecciones. Lo importante es que 110 venezolanos perseguidos y secuestrados están en las calles y en el seno de su familia».

«Lo que les digo a esos 110 venezolanos es que los respeto y que hay que seguir luchando por la libertad de los otros 300 presos políticos que quedan. Además, que regresan a unas calles donde el pueblo está más agredido que cuando fueron secuestrados. Un pueblo que necesita de sus activistas empatía, trabajo y solidaridad. Hoy sabemos que es mentira que para aceptar un indulto debes aceptar la culpa. No es así en la legislación venezolana. Tampoco debes reconocer a quien da el indulto, pero lo que sí es verdad es que regresan a las calles donde un pueblo doliente necesita empatía y trabajo», concluyó.