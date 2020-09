El pasado 20 de septiembre fallecieron cuatro militares venezolanos y nueve resultaron heridos. Estaban combatiendo a una célula disidente de las Farc en Apure, pero no en defensa de la soberanía nacional, sino en apoyo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las propias Farc que ahora dirigen Jesús Santrich e Iván Márquez. Esto de acuerdo al director de la ONG FundaRedes, profesor Javier Tarazona, a quien ND consultó para ahondar en el tema que desde hace tiempo ha sido denunciado en las zonas fronterizas con el país cafetero.

¿Pero qué fue lo que pasó?

Tarazona afirma que lo sucedido en Apure es un pleito entre grupos terroristas. Comenta que el ELN se enfrentó al grupo disidente de las Farc que dirige alias Farley González, y al no poder repeler su poder de fuego solicitaron ayuda. Fue ahí cuando entró en combate el cuerpo castrense venezolano.

Esto fue el 20 de septiembre, y ese mismo día, la Fanb terminó con nueve hombres heridos y cuatro muertos, de acuerdo a lo que ellos mismos anunciaron. Incluso, hablaron de 15 irregulares fallecidos, pero no se sabe nada de ellos. Al menos no hasta ahora.

De acuerdo a la periodista Sebastiana Barráez, los oficiales venezolanos fallecidos respondían a los nombres de: Gabriel Alexander Pérez Silva (sargento mayor de 3ra); Reiber David Chirino Reyes (sargento segundo); Augusto David Linares Delgado (primer teniente de la Aviación) y Miguel Ángel Mora García (teniente).

Los heridos fueron: el Cabo Segundo de la Armada, Fernando de Jesús Belisario, quien presenta fractura abierta en el antebrazo izquierdo a causa de un disparo por arma de fuego; Cabo Primero de la Armada Gilberto Gregorio Alvarado, con fractura abierta de mano izquierda, causa de un disparo por arma de fuego: y el SM3ra Franklin Enrique Ruiz Ramírez, de la 9209 Cia Francotiradores, con un disparo en el brazo derecho y un disparo en la mano derecha. Así reseña Infobae.

Nuevo pacto ELN-Farc-Maduro



El profesor dijo que a inicios de mes, él mismo reveló un nuevo pacto entre el ELN, las Farc y el gobierno de Nicolás Maduro, para realizar “operaciones ilícitas en Venezuela”.

“Estas operaciones pervertidas que se desarrollan en territorio venezolano han tenido su impacto y repercusión en Colombia. El grupo disdente de las Farc, dirigido por alias Farley González, viene desarrollando actuaciones en el estado Arauca. Ha secuestrado a personalidades, como el hermano del exgobernador de Arauca. Esa situación generó una fricción importante dentro de las Farc, que dirige Iván Márquez y Jesús Santrich”, dijo.

El hecho es que el tema ha desencadenado muchos rumores que, dice Tarazona, son “característicos de la opacidad y del eufemismo”. Tanto que el domingo, un día después del enfrentamiento, la cancillería de Maduro emitió un comunicado “donde ni siquiera es capaz de reconocer cuáles son los grupos que están operando en los tres campamentos de grupos armados que habían señalado”.

Asegura Tarazona que dichos campamentos estaban ocupados por las Farc en una zona que según el acuerdo estratégico le corresponde al ELN.

Es factible un nuevo enfrentamiento



Tarazona enfatizó que un nuevo enfrentamiento puede darse , pues hay “una cantidad de configuraciones de estos grupos armados y los enfrentamientos se hacen constantes”.

“Nosotros hace dos años le solicitamos a la Cruz Roja Internacional que evaluara esta situación de mediano conflicto que hay en Venezuela. Pero estos enfrentamientos son constantes”, comentó.

¿La razón? Tarazona lo resume así:



“Lo que ocurre es que el Estado venezolano voltea la cara frente a la actuación de estos grupos armados en territorio venezolano. Es la razón por la cual los hechos sangrientos poco impacto tienen, porque las autoridades se lavan las manos, pero eso va a seguir”.

¿División en la Fanb?



Ante la situación de muerte entre las filas del Ejército y la defensa del gobierno hacia los grupos armados irregulares, a quienes llama “aliados de la revolución”, se le consultó a Tarazona sobre la posible división en la Fanb.

Y respondió: “La procesión se lleva por dentro. Ciertamente esta situación está generando importantes dificultades internamente de las Fanb, porque desde el año 2005, por ejemplo, la Fanb detuvo en Caracas al canciller de las Farc, y estos militares que detuvieron al guerrillero en Venezuela, fueron procesados y acusados en Ramo Verde por traidores de la patria. Nada más y nada menos”.

“Desde ese momento hubo un mensaje a la Fanb y desde ese momento, cada militar que ha sido disidente, en todos los rangos, han confesado la actuación de grupos armados irregulares en Venezuela. Jefes, exministros, comandantes; lo han dicho, lo han manifestado y de alguna manera descrito”.

“¿Qué es lo que ha pasado? Que hoy las operaciones de estos grupos son mayores. Por es nuestro reclamo, para conocer la implicación que tiene la actuación de estos grupos, que no es más que la configuración con un estado delincuente y el desarrollo de unas operaciones que no son solo violatorias de DDHH. Nos están convirtiendo en un país amenaza geopolíticamente para la región”.

El hecho es que por tal situación, lo sucedido el fin de semana pasado no es la primera vez en que mueren militares venezolanos por estos grupos.

“En el estado Zulia, en la localidad de Catatumbo, varios militares y suboficiales han caído por minas que ha colocado el ELN. Lo que pasa es que Nicolás Maduro nombra a estos grupos como aliados de la revolución y el gobierno colombiano los llama grupos generadores de violencia; por eso el eufemismo”, expuso Tarazona.

¿La guerrilla es más poderosa que la Fanb?



Para Tarazona, cuando se sabe de cuatro militares venezolanos caídos y no se escucha el parte de los irregulares caídos, “yo me pregunto: ¿Por qué no hay irregulares caídos o en igual número? ¿Quién demuestra tener mayor poder de fuego o demuestra tener al menos mejores resultados en vida? Pareciera que la guerrilla, entonces, tiene como mejor actuación o capacidad de fuego que las propias Fanb. No quisiera creer yo que eso es así”.

El tema, dice, es que Venezuela vive un proceso de militarización de la sociedad, pues en lugar de estar en los cuarteles defendiendo la soberanía, “los pusieron a vender papas, zanahorias, pollo; eso implicó militarizar la sociedad. Más del 60% de los cargos públicos de este país los dirige un militar. Se anuló su verdadero perfil. El estamento militar se convirtió en una fuerza pretoriana, desprofesionalizada, ideológicamente comprometida, que no respeta la imparcialidad que deberían tener”.

“Entonces, ciertamente, estamos frente a una institución muy corrompida, muy deteriorada, que hay que revisarla en un proceso de transición política para que podamos tener una fuerza armada que responda a la soberanía que tiene una cantidad de conceptos complejos”, apuntó.

¿Sociedad entonces?



Así las cosas, Tarazona dice que la guerrilla colombiana encontró en el Ejército venezolano la posibilidad de un socios, recordando a la vez que ningún oficial militar, de ningún cargo, puede sostener la vida que tiene con un salario oficial.

“Todo lo que hacen, los hacen por vía de extorsión, de asociación en actividades ilícitas. Ningún funcionario puede demostrar la vida que tiene en este momento con un salario oficial”, sentenció.

Eso, entonces, demuestra que en efecto existe una asociación “en donde los militares que tengan posiciones contrarias a la guerrilla terminan habituándose y siendo parte del montón”.

“Y es que el problema es que en Venezuela no hay separación de poderes. Si lo hubiera, habría militares que quisieran hacer cumplir la ley”, apostó.

¿Guerrilleros con más mando?



Se le consultó a Tarazona la posibilidad de que haya miembros de la guerrilla colombiana con más mando en las filas del Ejército venezolano que los mismos venezolanos. Su respuesta fue enfática: “No me queda duda”.

“No me queda duda de que hay una alianza y una participación conjunta. Lo hemos denunciado. La participación de rusos, cubanos, en operativos conjuntos con la Fanb; y lo mismo con grupos irregulares. De hecho, hay varios militares con repudio de este tipo de operaciones, la rechazan. Hay militares que se sienten ofendidos porque un guerrillero manda más que ellos, controlan territorios. Eso existe. Pero no pasa de allí. No tengo duda de que Jesús Santrich, Iván Márquez, Pablito, Eliécer; cada uno de los comandantes de las Farc, del ELN, tienen más ascendencia que un militar venezolano, un general, un mayor, un teniente coronel”, señaló.

¿Entonces qué hacer?



En torno al tema social, dice Tarazona, lo primero que hay que hacer es derrotar la indiferencia, pues ha sido la que ha permitido perder territorio, identidad y hasta entregar a estas organizaciones irregulares la tranquilidad en general.

“Es lamentablemente que en el imaginario de la sociedad se termine dándole más valoración a la guerrilla que opera en lugares de frontera, que a la propia Fanb. Lo primero es derrotar la indiferencia y tener claro que aunque ofrezcan trabajos, y demás, son grupos terroristas, son caramelos de cianuro. Hoy le entregan regalos a los niños, pero con toda la intención de adoctrinar y reclutar a esos chamos”, alertó.

En cuanto al tema militar, dice que a lo interno, “la Fanb debe valorar lo que está ocurriendo, porque los que ostentan el poder, que hacen negocios; son los mismos que los están matando, para muestra un botón: lo que ocurrió el fin de semana pasado”.

“Lamentablemente, te estás asociando con quien te va a matar”, acotó. Y si bien el Estado venezolano a través de las Fanb eleva otro tipo de posiciones, “la comunidad internacional ya agendó este tipo de situaciones” que, asiente, “deben ser prioritarias porque estamos hablando de la estabilidad, la paz y la seguridad de los países de la región”.

@jherreraprensa