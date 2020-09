El comisionado de Seguridad designado por la AN, Iván Simonovis, celebró este miércoles que presos políticos hayan sido liberados tras el indulto de Maduro, sin embargo, advirtió que esto ha ocurrido antes y que cada uno de los 110 indultados en una fecha de negociación para el chavismo.

«Todos saben lo que viví durante 15 años, sé lo que se siente estar preso y luego respirar aire puro, cualquiera que haya salido en libertad debemos estar feliz, pero es obvio que la intención es una jugada política donde el régimen necesita una compensación política en la AN y por eso ha dado estas libertadas con la firme intención de manipular la situación y de ganar credibilidad», dijo en entrevista con Sergio Novelli.

«El régimen hace cosas que ayudan a que de alguna manera queden como los buenos, Maduro alegará que ha tenido «la voluntad» del acercamiento y por eso produjo las liberaciones. Cada preso político es una ficha de negociación y la va a utilziar dependiendo de la negociación que quieras llevar a cabo, si la negociación es grande necesitas una ficha grande, si es algo pasajero usarás una ficha menor», consideró.

Criticó que los PM presos desde 2002 no hayan sido liberados. «Hay muchos que debieron salir hace años, por ejemplo Héctor Rovaín, Arube Pérez, Erasmo Bolívar y Luis Molina, tienen 17 años presos en Ramo Verde, le corresponde medidas alternativas, al igual que, por lo menos 150 militares que ni siquiera han ido a audiencia en el tribunal que les corresponde, simplemente los obviaste».

«Debemos recordar que esto no es nuevo, es un corta y pega porque cada vez que se acerca un evento electoral necesitan mandar ese mensaje, la diferencia es que el número de personas de ahora es bastante amplio. Debían colocar políticos específicos y disfrazarlos con un grupo de civiles, repito, me alegro por cada uno porque viví 15 años esto, pero sabemos que no es más que una manipulación del régimen», sentenció.

Asimismo, reiteró que Maduro necesita legitimidad de la comunidad internacional y agregó «se está jugando algo importante porque necesita conseguir ante el mundo el reconocimiento de una nueva AN, porque la única AN que reconoce el mundo es la de Guaidó, esto les crea a ellos una situación compleja de ingobernabilidad, no son reconocidos. Hay 60 países que son los que reconocen a Guaidó y son los más importantes del mundo, son quienes mueven la economía mundial y Maduro solo busca desesperadamente ser legitimado con estas acciones y lanza este globo de ensayo».