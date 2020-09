El consultor en negociación y resolución de conflictos, Igor Cuotto, se refirió este miércoles a la presunta negociación entre Henrique Capriles con el gobierno de Nicolás Maduro y la mediación de Turquía. A su juicio, se evidencia una gran incapacidad de acuerdo en el seno de la oposición.

“Yo quiero un cambio para Venezuela, tengo familia. Ese cambio debe pasar obligatoriamente por una oposición que se ponga de acuerdo para poder articular un proceso de negociación no solo con el régimen sino con la AN, porque el ministro de Turquía fue una parte de los esfuerzos de la UE. ¿Quiere decir que la UE estaba al día y Guaidó no? Eso nos hace ver que hay incapacidad de ponerse de acuerdo y así como hubo un mediador que facilitó este acuerdo para la liberación de los presos políticos, creo que es importantísimo que haya una mediación para que los actores de la oposición venezolana generen un mínimo acuerdo de cuáles son esos pasos para un cambio”, indicó.

Ayer fue noticia que el excandidato presidencial y el diputado Stalin González sostuvieron encuentros con el canciller de Turquía, dicen, para buscar una salida a la crisis de Venezuela.

Así las cosas, para Cuotto, “más allá de una nueva ronda de negociación, las negociaciones se van a seguir dando de manera privada, confidencial y lo que van a ir entonces es comunicando los resultados. No creo que hablemos de una ronda formal porque ya se están dando y en varios puntos”.

Afirmó el experto en que si bien el gobierno de Recep Tayyip Erdogan no es confiable, hay que entender que la negociación no viene de una semana. “Seguramente viene desde hace mucho tiempo”.

“El problema no es si el otro es de fiar o no, el tema es que yo tengo que negociar con actores que no son confiables y hay que construir las garantías, de eso se trata la negociación. Yo tengo que negociar con quien sea y si toca mediar con Turquía para negociar con Maduro, no toca más que exigir las garantías necesarias. No es un tema de ser confiado, sino de construir un proceso confiable”, apuntó.

Asume tu rol de líder

Cuotto aprovechó para hacer mención al Pacto Unitario de Guaidó y que incluye entre sus lineamientos una consulta popular. Fue tajante: “Los líderes no tiene por qué estar consultando todo el tiempo”.

“Muchas veces deben tomar decisiones radicales, que van muchas veces contrario a lo que la gente quiere. Asume tu rol de líder, enséñanos qué es lo que tenemos que hacer y demuestra que tienes capacidades para aglomerar ese liderazgo, generar un consenso, persuadir a tus pares y los ciudadanos de a pie gustosamente vamos a seguir esos lineamientos que nos señalas”, indicó, entrevistado en TVV Noticias.