El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó, anunció este miércoles que una de las preguntas de la consulta popular, propuesta por el «pacto unitario» de los sectores opositores que rechazan las parlamentarias del 6D, será para preguntar si desean ayuda internacional para salir de Nicolás Maduro.

«La primera materia es la atención a los venezolanos. Luego la salida de la dictadura, las posibilidades de transición que tenemos y ahí puede cobrar importancia una consulta sobre apoyo internacional», precisó Guaidó durante un mensaje transmitido por sus redes sociales.

«Evidentemente nosotros estamos trabajando con todas las organizaciones, con todos los partidos políticos, pero ciertamente una de las motivaciones del venezolano, que ganamos el Parlamento de manera mayoritaria en el 2015, es la salida del régimen, la transición, el cambio político en Venezuela que para cada uno se traduce en diferentes cosas», agregó.

En este sentido, habló del reencuentro de las familias que han sido separadas por la diáspora, así como la recuperación del poder adquisitivo y de sectores tan importantes como el sistema escolar del país.

Previamente habló de la posible extensión de la ayuda, que al momento abarca a los trabajadores de la salud, hacia el sector docente; no obstante aclaró que aún no se cuentan con los fondos recuperados suficientes para cubrirlo. No obstante, afirmó que se está trabajando en ello.