El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este jueves que los enviados del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, no deben pedir aplazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, sino suspender “el fraude”.

“Tenemos la capacidad de ganar las elecciones por pela, pero ese no es el tema, es lograr unas elecciones justas, libres, justas y verificables. Es decir, no es aplazar, es suspender el fraude. Estamos teniendo confirmación de los enviados de la UE, hemos sido muy claros, no hay condiciones para un proceso electoral en diciembre. Aplazar un fraude no lo deja de hacer un fraude. Los comicios podrían constituir una “solución factible” a la terrible situación que atraviesa el país si se respetan los derechos internacionales y se cuenta con una importante observación internacional”, indicó Guaidó, según citó Reporte Ya vía Twitter.

Sobre la petición del R2P, el líder opositor dijo que “la decisión ya la tiene la comunidad internacional. Es decir, hay un criminal de lesa humanidad usurpando funciones, agradecemos el informe, ya lo sabíamos, pero ahora la responsabilidad es tomar acciones al respecto. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tiene una cantidad de bondades, de tiempos de ejecución, al igual que la evaluación de implementación y factibilidad. Una cosa es deseo de solución, y otra factibilidad de ejecución. Luego del señalamiento de Nicolás Maduro como criminal de lesa humanidad, aplica entonces la evaluación de mecanismos para detener tales atrocidades contra el pueblo venezolano”.

En torno al programa Héroes de la Salud, Guaidó dijo que solicitó a la Asamblea Nacional “evaluar la ampliación del programa a otros sectores vulnerables del país. Esto es necesario, es urgente y vamos a ampliarlo. Como saben, bloquearon las páginas web y los aterrorizaron. Incluso, el régimen llegó a bloquear la página para que no se pudieran registrar. Sigamos adelante, ganemos la batalla de la esperanza que nos ha levantado una y otra vez. Mantengámonos firmes en nuestra exigencia y nuestra petición de solución a la crisis”.

“Los animo a que con los mecanismos pertinentes de bioseguridad, vayamos a exigir y protestar como lo hace Yaracuy, Monagas, Amazonas. Hay que levantarse con fuerza y con el espíritu intacto. En los batallones hay muchísimas muertes producto del Covid-19. A la Fuerza Armada. ¿Qué van a seguir esperando, una orden de proteger la Constitución y su familia?. Hay que evaluar los mecanismos para detener la crisis en curso producto de crímenes de lesa humanidad. Los venezolanos estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Es la evaluación de acciones a nivel diplomático, internacional, de presión y actuación, para detener crímenes de lesa humanidad en curso en Venezuela. No se puede ser espectador del terror”, concluyó.

