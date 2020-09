El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, presentó finalmente este lunes el Pacto Unitario, con el respaldo de unos 37 partidos y un centenar de organizaciones civiles.

“Hemos llegado ratificando no solamente la necesidad de enfrentar una dictadura por la crisis, también entendiendo que todos somos necesarios en este proceso“, dijo Guaidó.

Señaló que los partidos que suscribieron el pacto “no son suficientes” y llamó al respaldo de la gente “para atender la crisis”.

“Hoy estamos aquí porque no nos hemos rendido ni lo vamos a hacer”, afirmó, para seguidamente remarcar que “todos somos necesarios en este proceso. La construcción de la mayoría es importante”.

Se refirió a la Fanb y a quienes “hoy sostienen al régimen”. Exclamó que “todos somos necesarios, todos los que estamos aquí hemos aportado en la construcción de la mayoría”.

“Sí hay una ruta para llevar a cabo este proceso. Si acordamos en este pacto la necesidad de interlocución con la Fuerza Armada, con un parámetro muy claro que es ir a un proceso electoral libre”, afirmó.

“Todos los sectores son necesarios para la democracia (…) No nos vamos a acostumbrar, porque si cierran un medio de comunicación, nos encontrarán en la calle la unidad nos ha dado éxitos. La dictadura plantea un fraude y nosotros planteamos, como bandera de lucha, unas elecciones libres”, apuntó en un discurso virtual.

Sobre las elecciones parlamentarias del 6D, Guaidó reafirmó la no participación. “La dictadura plantea un fraude y nosotros planteamos, como bandera de lucha, unas elecciones libres”, esgrimió.

Y aclaró que no es abstención, sino “la no cooperación”. “La no participación activa y rechazamos el fraude electoral”, insistió.

“Hablan de elecciones pero es un fraude. En cada carrera de lucha pensemos en nuestro rol en cada paso para lograr la meta. Como abonamos en la integración de la comunidad internacional para ampliar la presión”, dijo.