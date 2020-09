El presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró este jueves que desconoce las supuestas negociaciones de Henrique Capriles, insiste en que dichas conversaciones no están autorizadas ni por el Parlamento ni por el Gobierno encargado.

«Desconozco alguna negociación, no están autorizadas ni por el parlamento ni por el gobierno encargado. Hemos rechazado en conjunto la participación al fraude. Hoy me dirijo a los venezolanos que puedan sentirse frustrados por la decisión que ha tomado Henrique de no vincularse en nuestro proceso. La respuesta a esto debe ser conjunta, entre todos los partidos, entre las instituciones, no estamos hablando de un acuerdo en torno a Juan Guaidó o a través de una institución, sino desde el poder del estado dela AN, el respeto a cada uno de los partidos y a los sectores. Hoy lo más importante es presentar esta alternativa al país que, insisto -y atención con esto- la mejor respuesta es ir en conjunto contra la dictadura, no es solo un llamado a la acción: protesta, movilización o consulta, también pasa por un acuerdo con la DEA, designar a las Faes como grupo terrorista. Es una ruta de acción política que nos va aproximar a la solución, no a convalidar un fraude o participar en una trampa de Maduro. Respetamos a todos los líderes, pero es importante ratificar que no participamos en un fraude en este momento», expresó Guaidó durante un conversatorio con James Story, encargado de Negocios de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela.

En relación a los acuerdos con la DEA y lograr la calificación de las Faes como grupo terrorista, Guaidó indicó que se están tomando cartas en este asunto, considerando la petición que hiciera la comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió la eliminación de ese cuerpo policial, pues funciona como grupo exterminio contra los venezolanos.

«Hay que tomar cartas sobre el grupo exterminio al pueblo de Venezuela que ha tratado de acallar las voces en los sectores más populares como es el Faes. La misma Michelle Bachelet dijo que este grupo debía ser eliminado, porque funciona como un cuerpo de terror y pánico contra los ciudadanos. Estamos trabajando para otorgar las pruebas y las herramientas necesarias, y pueda así ser designado como grupo terrorista. Estas dos acciones, el acuerdo de la DEA y el avance en materia de designación de las Faes, además de las convocatorias, la presentación del pacto unitario, las reuniones y los acuerdos que tenemos, son parte de una ruta para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy hablamos del ‘cómo’; cómo lograr la transición. El diagnóstico es compartido con el mundo, todos sabemos lo que hay que hacer, ahora nos corresponde tomar acción y reunir logros para salvar a Venezuela», sentenció.

Sobre la liberación de presos políticos dijo que es una acción que se ha hecho antes, pues considera que Nicolás Maduro los utiliza como ficha de canje para lograr sus cometidos.

«Reconocemos que tuvo la brutalidad de ponerlos presos y ahora tomó la decisión de liberarlos. Lo he dicho antes, esto lo han hecho ya, utilizan como fichas de canjes a personas que merecen y tienen derecho a su libertad y por eso estamos luchando (…) Nos corresponde seguir luchando porque los liberen a todos, agradecemos todas las gestiones que se hayan realizado, lo que haya sido para liberarlos», finalizó.