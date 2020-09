El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, indicó este martes que la unidad es un “vehículo” que les ha dado victorias en el pasado, y por ello es necesaria para lograr vencer a la “dictadura” de Nicolás Maduro.

“Estamos en una construcción de mayoría que ha sido constante en el reconocimiento internacional, en lo que ha sido el reconocimiento del Parlamento, del respaldo que hemos ganado durante años. Debemos ratificar la unión de los factores con el objetivo de una transición y no en torno a una persona. Estamos en el minuto 85 de un juego de fútbol. Hoy no hay condiciones para ese proceso de diciembre. Debemos luchar para que haya un proceso real de elecciones con condiciones, con una lucha real de una transición en Venezuela”, expresó Guaidó por TVVenezuela Noticias.

El líder político celebra la excarcelación de presos políticos y aseguró que “no debemos hablar de traidores en referencia a los indultados. Celebramos por la familia de los que hoy se reencontraron con su familia. Como diría el expresidente Felipe González, ‘no podemos celebrar porque dejen de hacer el mal’. Qué bueno que haya cesado esa persecución y tortura, quedan más de 300 tras las rejas. La unidad es un vehículo que nos ha dado victorias en el pasado, y es necesaria para lograr vencer a la dictadura, el llamado es a discutir en casa”.

“Debemos idearnos formas para la ejecución efectiva de un proceso de consulta mayoritaria que podría ser en octubre y noviembre, estamos evaluando también que sea de forma híbrida, de forma en línea y presencial. Deber haber presión ciudadana. Ahora se debe dimensionar muy bien la expectativa para lograr objetivos concretos. La mayoría rechaza a la dictadura. No podemos lograr una transición solo por internet, debemos necesariamente presionar en las calles”, acotó.

Guaidó reconoció que hay un “desgaste natural, de cualquier proceso político y social. Vino una pandemia que trastocó todo, trastocó el sistema de salud. Es necesario hablar de los errores, del por qué hasta el momento no hemos logrado una transición. Asumo mis errores. Invito a los que hoy tienen críticas en preguntar que más hace falta. La pregunta es qué nos falta para lograr la transición. Cada vez que nos alejamos del objetivo que todos queremos hay un responsable que es el Gobierno encargado, y asumo esa responsabilidad y esos errores”.

“Estamos pagando el costo de un país en guerra, el costo que hemos pagado los venezolanos ya es muy alto y se siente todos los días. Todas las opciones están sobre la mesa para obtener una solución. Del presidente encargado de Venezuela no depende el comando de fuerzas de otros países, aunque si hemos presentado opciones alternativas. Hemos contemplado la opción de fuerza de manera responsable de cara a la crisis que tenemos, pero no está disponible ni mañana ni pasado mañana, aunque hemos activado el Tiar. No debemos descartar ninguna opción en Venezuela, no queremos que se perpetué una dictadura como ha pasado en Cuba”, advirtió.

Sobre la Operación Gedeón, Guaidó sostuvo que la misma fue financiada “directamente por la dictadura. Hay un testaferro de Diosdado Cabello oculto. Eso se diferencia del 30 de abril que estuve en primera persona con militares que estaban del lado de la Constitución. Es necesaria la articulación con la Fuerza Armada para lograr la transición, es necesario hacer ofertas de garantías a los que se pongan del lado de la Constitución para construir un proceso ordenado que genere gobernabilidad. La Fuerza Armada es un elemento central de cara a la transición en Venezuela”.

“El apoyo de la comunidad internacional ha sido clave para lograr presión al régimen chavista. Debo agradecer a la administración del presidente Trump por la presión a la dictadura del régimen de Maduro. La dictadura se levantó de las negociaciones de Noruega con la excusa de que había que levantar sanciones, y nosotros mostramos un plan de como levantar sanciones, para que no tuvieran excusas el régimen de cara a un proceso de transición, nombrando un nuevo CNE independiente. El Faes debe ser designado como grupo terrorista por el comportamiento que han tenido”, concluyó.

