El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este martes que la clave para “lograr la libertad” es estar movilizados y unidos, y reiteró su llamado a las protestas pacíficas.

“El fraude de la dictadura ya está derrotado. Están solos en su farsa. La clave para lograr la libertad es estar movilizados y unidos”, afirmó Guaidó en su cuenta oficial Twitter.

El líder opositor sostuvo que “ahora debemos impulsar los mecanismos de lucha que tenemos. El mundo nos acompaña”.

“De 27 partidos, hoy 40 rechazan el fraude. De todos los diputados principales y suplentes, solo uno se inscribió de cara al fraude, diputado suplente por cierto. La UE dijo que no va a participar de un fraude, por el contrario deben suspender ese proceso. No es aplazar un fraude, es suspenderlo. Su fraude, tu fraude Maduro, no engañó a nadie. Tú intento de confundir a la comunidad internacional, querer dividir al pueblo de Venezuela e incluso a la alternativa democrática no engañó. Hoy lo podemos decir claramente: está derrotado el fraude de la dictadura de cara al 6 de diciembre”, dijo en un video adjunto al tuit.

Las protestas en diversos estados del país han continuado en los últimos días para reclamar mejores condiciones de vida.

Guaidó ha llamado en los últimos días a unirse masivamente a la manifestación de docentes del próximo lunes 5 de octubre.