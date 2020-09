El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este viernes que la posibilidad de responsabilidad de proteger es “parte de la estrategia” que el mundo debe plantearse a evaluar para prevenir una “peor atrocidad” en Venezuela.

“La dictadura está derrotada, el proceso fraudulento que convocaron de cara al 6 de diciembre está derrotado, política, diplomáticamente e incluso socialmente en Venezuela, ahora falta lograr ganar, ganar la libertad y la democracia. Venezuela no se ha rendido, sabe los riesgos de manifestar y protestar y hoy está manifestando en este momento más de siete ciudades de Venezuela ejercen el derecho cívico a la protesta, no solamente en Yaracuy, también en el estado Bolívar, además en Monagas, en este momento ejerciendo un derecho ante un régimen criminal, un régimen que no ha respetado los Derechos Humanos y tampoco el Estado y las reglas fundamentales de juego”, afirmó Guaidó durante el foro “Rescate a la democracia”, informó TVV Noticias.

El líder opositor reiteró que “con certeza les digo que la dictadura está derrotada, lo que falta es ganar el progreso, la prosperidad y celebrar elecciones libres, y para eso hay que continuar el trabajo en materia de denuncias a nivel internacional, el trabajo en materia de abonar en el carril de presión internacional, no solamente sanciones a funcionarios corruptos y violadores de DDHH, sino también explorar todos los mecanismos internacionales para prevenir genocidios, para sancionar y hacer justicia ante delitos y crímenes de lesa humanidad, y por supuesto me refiero a evaluar la posibilidad de la responsabilidad de proteger, que ha sido impulsado en su momento por Kofi Annan, por Ban Ki-moon, y en este momento hay una oportunidad de prevenir una peor atrocidad en Venezuela”.

“Sabemos que eso (R2P) no es una solución mágica, también sabemos que en eso no tenemos toda nuestra estrategia, pero es parte de la estrategia y elementos que el mundo hoy debe plantearse evaluar. La justicia universal, la CPI, el Tiar, la presión diplomática, el cerco diplomático, las acciones desde Europa, fijar claramente nuestro esfuerzo y las condiciones mínimas y necesarias para lograr un proceso transparente, y también que vamos a avanzar en la consulta ciudadana y la instalación de un comando por la libertad en contra de un fraude y a favor de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, avanzar en acompañar las protestas que se están ejerciendo en este momento en Venezuela, no vamos a dejar a ningún venezolano solo. El programa ‘Héroes de la Salud’ debe llegar a otros sectores vulnerables en Venezuela”, concluyó.