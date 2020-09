El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, explicó la noche de este martes que la convocatoria del jueves 10 de septiembre se trata de un homenaje al sector salud y no una marcha o movilización como se han rumoreado en redes sociales.

«En Venezuela llevamos dos batallas por la vida, para sobrevivir de la pandemia y de la dictadura. Ambas debemos llevarla en paralelo. Es difícil, complejo, el único mecanismo que tenemos hoy es la prevención, el distanciamiento social. Diría que lavarnos las manos, pero es que ni agua tenemos. Entonces, el jueves convoco es a una actividad, no es una marcha, no es una movilización, es una actividad de respaldo a nuestros héroes de la salud en los Colegios de Médicos de cada estado. Haremos un homenaje a los caídos y exigiremos condiciones dignas para nuestra gente. Recuerden siempre mantener el distanciamiento, todo el mundo con tapabocas, es un respaldo al sector salud donde además daremos anuncios importantes», expresó Guaidó en una entrevista para TVVnoticias.

Sobre el bono de la salud para trabajadores de hospitales y clínicas Guaidó comentó que todavía faltan, al menos, 10 mil personas por registrarse en la llamada billetera virtual o «wallet», según agregó, obedece a distintas razones.

«La etapa de registro no se va a detener en ningún momento. Es importante que todos tengan acceso a la web, tenemos call center que nos han ayudado, acompañamiento vía Whatsapp. No se va a detener la etapa de registro. Si usted es beneficiario del bono de la salud va a poder, en cualquier momento, abrir su billetera. Es importante que lo abra rápido para que reciba el dinero rápido», detalló.

Guaidó indicó que es primera vez que el Gobierno interino usa recursos de fondos venezolanos para repartirlos directamente a los trabajadores del sector salud, a la OPS y OMS. «Una vez superamos esto, vimos como la dictadura bloqueó la página web, pero también las VPN, mecanismo para saltar bloqueos de la dictadura venezolana. Agradezco a empresas como Tunnel bear que se prestó de manera voluntaria a dar gratis este servicio en Venezuela por un mes», señaló.

Destacó además que ha cerrado acuerdos con países vecinos y multilaterales para financiar la reconstrucción o inversión en las termoeléctricas para alivianar el sistema de transmisión que está colapsado, «es decir, la expectativa de cambio genera una capacidad de inversión del sector privado grandísima. Empresas privadas pueden generar empleos, cómo poner el agua, por ejemplo. Tenemos un plan no solo para acueductos sino para normalizar el bombeo en Caracas y el resto del país», comentó.

Juan Guaidó aseguró que a pesar de la persecución que enfrenta de la «dictadura» venezolana, ha logrado dar pasos importantes con técnicas democráticas, tal es el caso de la utilización de recursos venezolanos con la aprobación del Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos.

«A pesar de la persecución de la dictadura, logramos construir infraestructura. No podemos usar la banca nacional porque la dictadura lo prohíbe. Aun así, logramos saltar el bloqueo para ayudar al gremio de la salud a través de Héroes por la Salud, con técnicas democráticas para que pudieran ser aprobados. Así de miserable ha sido la dictadura. Los bancos no entendían este proceso, los mecanismos de rendición de cuentas, la aprobación del Fondo a través de la AN, el BCV ad hoc, creamos todo para superar la dictadura con técnicas democráticas. De otra manera, esos fondos estaban en EEUU y el Dpto. del Tesoro no habría aprobado estos recursos», finalizó.