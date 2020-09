El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó rindió homenaje a los empleados del sector salud que han muerto por coronavirus. A la vez que reiteró que próximamente convocará a nuevas movilizaciones de calle en rechazo a Nicolás Maduro y exhortó a los venezolanos a dejar de pelearse entre ellos en las colas de gasolina.

Desde la sede de la Federación Médica Venezolana en Caracas, Guaidó lamentó que los empleados de la salud sean las principales víctimas del coronavirus y que Venezuela tenga la tasa de mortalidad más alta en el sector salud de la región. «La emergencia humanitaria compleja es causada por la corrupción, la ineficacia y la indolencia. La vocación, el honor y la valentía de nuestros médicos, enfermeras y empleados es muestra clara de que Venezuela tiene futuro. Gracias a cada uno de ellos porque van a un sistema de salud a ejercer su vocación en situación de guerra», declaró a los medios de comunicación.

«A 30% asciende la tasa de mortalidad en el sector salud. Mientras, el promedio de América Latina no llega al 0,70%. Este es el reflejo de un sistema de salud colapsado, el reflejo de una dictadura, al régimen no le importa nada. Prefieren meter preso a un cirujano que reclama por que no tiene gasolina para exhibirlo como trofeo a los que protestan, que proteger al sector salud», reprochó al referirse a la detención del doctor Williams Arrieta en Puerto Ordaz.

Guaidó subrayó que los venezolanos no deben acostumbrarse a vivir en crisis. «¿Vamos a acostumbrarnos? ¿Nos vamos a quedar en nuestras casas aceptando las colas de gasolina? Aprovecho para enviar un mensaje a los que pelean en las colas: el enemigo está en Miraflores, generando hambre y robándose el dinero de todos; no entre venezolanos en las colas.

«Entiendo la rabia que genera que se le coleen, todos tenemos sangre caribe, pero allí no está el problema, si no en los que usurpan el poder, sé que en ocasiones puedes sentir que no hay una ruta o una estrategia pero sí la hay».

Al respecto reiteró que pronto convocará a cada venezolano a que cumpliendo con las medidas de bioseguridad y con el respaldo y respeto se movilicen y no se queden callados. «Es un llamado a no acostumbrarnos, a atender el llamado del parlamento porque un palo no hace montaña y hemos demostrado que en unidad nos protegemos y derrotamos a la dictadura. Para lograr una transición somos necesarios todos».