El diputado (VP – Miranda) Gilber Caro, excarcelado el lunes tras el indulto otorgado por Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que mientras estuvo detenido no observo un solo caso positivo de coronavirus en la sede de las FAES, pese a las denuncias hechas desde la oposición sobre posibles contagios en sedes de órganos de seguridad del Estado.

«En cuanto al Covid-19, no vi ningún caso positivo, no puedo decir que Gilber haya visto un caso positivo. A mí me hicieron la prueba y salí negativo», explicó Caro en un video.

Por otra parte, aseveró que luego de estos 8 meses y 10 días en prisión, «las experiencias han sido diversas. Una de las más aprendidas es la falta que a uno le hace la familia, y estar dentro de una institución que no es un recinto penitenciario sino improvisada».

«Tuve ocho meses durmiendo bajo una escalera de un metro 10 centímetros por dos metros 20. Y siempre en solitario. Con mucho tiempo para reflexionar, leer, pensar, y para salir encontrándose con uno mismo y viendo la realidad ahora del país», detalló el dirigente político.

Contó que a a eso de las 3:00 pm del lunes «me fueron a buscar a la celda y me llegó la noticia de que era liberado».