El abogado Joel García criticó este martes las declaraciones de Tarek William Saab en las que dijo que los indultados podrían volver a ser juzgados si reinciden en «hechos violentos». García explicó que el indulto y la reincidencia no aplican porque ninguno de los indultados había sido condenado.

En conversación telefónica con ND, el abogado defensor de Roberto Marrero y Demóstenes Quijada, ambos indultados por Maduro, manifestó su preocupación tras las declaraciones de Saab al demostrar desconocimiento de términos jurídicos.

«Tarek William Saab dio unas declaraciones en la televisión de todos los venezolanos, VTV, sobre las personas beneficiadas por el indulto y dijo palabras más o palabras menos, que si esas personas reincidían en un delito similar, el indulto cesa y que la acción jurídica del perdón cesaba, por lo tanto serán nuevamente judicializados».

«Es preciso aclarar que ese perdón y esa gracia otorgada por el Ejecutivo es con relación al hecho que estaba siendo procesado, porque ninguno había sido condenado; y si una persona comete un nuevo delito se le debe juzgar por ese delito que cometió. El perdón no es sobre la conducta eterna de la persona, pero lo que sí me llama la atención y considero gravísimo es que el indulto tiene un efecto de impedir el ejercicio de la acción penal para perseguir el delito«.

Por lo anteriormente mencionado, no puede perseguirse nuevamente a las personas, aseveró. «La decisión que decreta el sobreseimiento en este caso por indulto. Tiene autoridad de cosas juzgadas y siendo firme esa decisión no es posible la apertura de un nuevo proceso por el mismo hecho y con la misma persona».

Reiteró que las declaraciones de Saab son motivo de alarma porque el decreto de indulto «no fue realizado bajo condiciones de ningún tipo. Leí todos los considerados y resueltos y no condiciona el indulto. Por ende, ese perdón no cesa, eso llama poderosamente la atención», reiteró.

García apuntó que Saab mencionó el término reincidencia y reprochó «Saab parece no tener claro lo que es la reincidencia, así que para su conocimiento lo puede encontrar en el artículo 100 y siguientes y opera cuando dictada una sentencia condenatoria y antes de los 10 años de haber cumplido la pena, o haberse extinguido la condena, esa persona comete un delito. Esto lo que trae como consecuencia es el aumento de la pena. Saab habla de que el indulto puede cesar en cualquier momento cuando ninguna de las personas ha sido condenada. Parece que el fiscal desconoce la reincidencia y los efectos del indulto que decretó Maduro».

Saab declaró este lunes que las 110 personas que recibieron el indulto de Maduro serán judicializados nuevamente si reinciden en hechos violentos y destacó que el mensaje para ellos es que se involucren en la política y en las parlamentarias.

«Hay sectores que no han asimilado o entendido esta acción de carácter humanitaria, jurídica y política (…) si a las personas señaladas que se les ha dado la voluntad, la oportunidad del perdón reincidieran en un delito similar, el indulto cesa. La acción jurídica del perdón cesa y serían nuevamente judicializados por reincidir en acciones violentas y los órganos de justicia podrían penalizarlos. No hay duda que de ocurrir esto el sistema de justicia y el MP actuarán para preservar la paz. El mensaje para todos ellos es que se involucren en el tema político, electoral y en el debate de las ideas y que se alejen de los actos de imponerse por una vía violenta y tomar el poder. El mensaje está claro, quien no lo entienda y reincida tendrá la sanción que corresponda», dijo en un programa en VTV.