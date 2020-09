El exministro de Alimentación de Hugo Chávez, Hebert García Plaza, aseguró este sábado que no tiene sentido que algún estadounidense sabotee las refinerías porque «no funcionan», refiriéndose al anunció de Nicolás Maduro ayer cuando dijo que fue capturado un marine norteamericano que espiaba Amuay y Cardón.

«Pareciera más bien Nicolás Maduro que los estadounidenses ya no pueden hacer turismo en Venezuela porque son considerados espías. ¿Sabotear algo que no funciona? No tiene ningún sentido», escribió García Plaza en Twitter.

Previamente aseveró que el mandatario chavista prepara el escenario ante un posible accidente en las refinerías por falta de mantenimiento.

«Carajo Nicolás Maduro preparas el escenario, ante la posibilidad de que en suceda un accidente en cualquiera de las refinerías en Venezuela y no como consecuencia de un sabotaje, sino a la falta de mantenimiento y falta de mano de obra clasificada para arrancar las mismas», acusó.

Ayer Maduro aseveró que el presunto espía estadounidense pertenecía a la CIA, y que ya está bajo las ordenes de la Fiscalía General.

Pareciera más bien @NicolasMaduro que los Estadounidenses, ya no pueden hacer turismo en Vzla. Porque son considerados espías. Sabotear algo que no funciona? No tiene ningún sentido. https://t.co/Y2n6NwWzRW — Hebert García Plaza (@HJGarciaPlaza) September 12, 2020