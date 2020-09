El diputado Freddy Guevara salió este miércoles de la Embajada de Chile, donde estaba resguardado desde el 2017, por la decisión personal de “luchar sobre el terreno”. El dirigente fue indultado por Nicolás Maduro hace dos semanas.

“Esto no es nada legal. Todos sabemos que esto no es un indulto, es una decisión política. Se trata de saber que al menos de manera manifiesta, la dictadura ha dicho que por ahora no va a tratar de meterme preso. Aquí me tomo bastantes días pensar que hacer (…) porque si me quedaba acá iba gente que iba a reclamar, si me iba al exilio iban a criticar y si iba a la calle, iban a decir que estaba aceptando la medida”, dijo Guevara a periodistas en las puertas de la sede diplomática.

A su juicio, sale a la calle sabiendo que no es libre y que es un rehén “porque estoy convencido de que así como me metieron en esa lista, el día de mañana puede cambiar por cualquier razón porque en Venezuela no hay estado de derecho. Así se guían las dictaduras. Tu vida y tu libertad no dependen de la verdad y los hechos, sino de la voluntad de alguien. Por eso es que soy un rehén”.

El pasado 31 de agosto, el gobierno de Nicolás Maduro anunció el indulto a 110 dirigentes de oposición, entre los que destacó Guevara, Gilber Caro, Roberto Marrero, Vasco Da Costa, Nícmer Evans, entre otros.

Así las cosas, el dirigente de Voluntad Popular indicó que “continúa la lucha en el terreno porque tengo la oportunidad de hacerlo”.

“Por tercera vez puedo luchar por Venezuela, en Venezuela. Si tengo la oportunidad de luchar por mi país y acompañar a todos, tengo el deber moral de hacerlo mientras pueda, porque estoy convencido de que hay que hacerlo, estamos en el momento definitivo de la historia, si Venezuela va a ser una Cuba o si nos vamos a liberar”, argumentó.

Aclaró que la lucha de la que habla no es un llamado a ‘inmolarse’, pero sí a asumir “los riesgos que haga falta porque sabemos que vale la pena luchar por Venezuela”.

Y aprovechó para señalar: “Luchar no implica por cierto ser parte de farsas de la dictadura ni ponerse a jugar bajo las reglas del juego del dictador”, por lo que exclamó que no es candidato ni lo será para las elecciones parlamentarias de diciembre.

Postura Capriles-Stalin

Guevara aprovechó para referirse a la postura del excandidato presidencial que llamó a protestar por el presunto fraude con cacerolas, Henrique Capriles, y del cuestionado diputado Stalin González, quienes conversaron con el gobierno de Maduro con la mediación de Turquía.

“Lamento que eso haya terminado así. Estamos libres por una negociación que no fue con nosotros, puedo hablar por mí, pero ojalá hubiera sido otra circunstancia. Romper el costo de la unidad y convalidar un fraude es muy alto, no lo comparto, no lo valoro, se lo he dicho a Stalin, con Henrique tengo poca relación; pero creo que uno tiene que evaluar este hecho. Mira con quién andas y te diré quién eres. Hay que evaluar quienes han estado promoviendo esa negociación. Cuando están los aliados del régimen, no es bueno para Venezuela”, apuntó.

Sobre el costo político, dijo que se puede subestimar “el peligro que pueda representar para la lucha democrática” e incluso para la confusión con los aliados internacionales.

“Pero al final el Pacto Unitario salió fortalecido. Si vemos a los individuos y vemos que el Pacto Unitario fue respaldado por 37 partidos, sabemos que va a marcar un precedente”, opinó.