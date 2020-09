El diputado Freddy Guevara (VP-Miranda) dijo este jueves que está consciente de que puede volver a estar preso porque la decisión de liberarlo fue de Maduro. Destacó que tras pensar por varios días, decidió salir de la casa del embajador de Chile y acompañar a Guaidó y a los venezolanos en la lucha por la libertad.

«Hacer política y ser opositor es un deporte de alto riesgo. No confió en la dictadura, y nadie confía en la dictadura. Así que todos sabemos que esta supuesta liberación, el día de mañana puede cambiar por cualquier voluntad. Decidí que si puedo luchar por Venezuela desde aquí, cuando muchas personas no pueden hacerlo“, declaró a Cesar Miguel Rondón.

«Es un deber moral acompañar a mis hermanos de la AN, al presidente Guaidó y al pueblo de Venezuela. Sí, yo sé que hay riesgos. Sé que luchar por Venezuela en Venezuela puede acarrear que nos metan presos o que nos pasen cosas peores. Pero más miedo nos tiene que dar que le dejemos el país a esta gente“, estimó.

Afirmó que no sabía que iba a ser indultado: ni siquiera estaba entre los rumores de las liberaciones, más bien habían dicho que yo era de las personas vetadas.

El parlamentario, uno de los 110 indultados abandonó este miércoles la casa del embajador de Chile donde había estado los últimos 3 años, luego de que la ANC allanara su inmunidad parlamentaria por encabezar las protestas contra Maduro en 2017. Hoy manifestó estar convencido de que «si todos hacemos lo que nos toca, podemos lograr cambiar la historia de Venezuela. Nos toca responder con dos elementos: con propuesta y con acción“, agregó.

“Hay una visión de no rendirnos y avanzar en una lucha que incluye la participación y movilización del pueblo. Nos toca avanzar, empujar y no contribuir al conflicto. En términos políticos, Maduro es el que tiene las llaves de las celdas. Él es el que decide. La verdadera voluntad y decisión de abrir o cerrar rejas, la tiene la dictadura. Cuando uno es objeto de una negociación, a nivel personal estoy mejor. Pero habría preferido que eso no hubiera ocurrido y que ahora no existiera esa confusión que generó la oposición de Capriles”.

Apuntó que “la gente ve que el otro camino no es un camino de lucha, sino de rendición y sumisión. Es asumir que no vas a poder liberar o romper la reja y que lo que te toca es mejorar las condiciones de la reja. Estoy convencido de que todo lo que se ha hecho, se ha hecho con la visión y la convicción de que es lo que hay que hacer en el momento correcto“.