El diputado Freddy Guevara (PJ – Miranda) indicó este martes que les toca dar acciones y ejemplos para así ir reforzando el «músculo» que les permita demostrar nuevamente que son mayoría, pero no por medio de «fraudes electorales», refiriéndose a las parlamentarias, pese a ser consideradas por el chavismo como las «más democráticas».

«Nos toca dar testimonios, dar acciones, ejemplos, más allá de discursos. Montar y movilizar e ir reforzando el músculo que nos permita volver a expresar la mayoría del pueblo, no a través del fraude electoral, sino de la consulta popular y el derecho a la protesta general», dijo Guevara a TVV Noticias.

Por otro lado, dijo que la dirigencia opositora de Guaidó está en una situación «muy compleja», pero que «la dictadura no la tiene tampoco fácil a pesar de que su dirigencia este un poco más cómoda aquí en Venezuela, es decir, no corren riesgo acá, pero si ves casos como el de Álex Saab, corren el riesgo de ser capturados al salir».

«Es una situación donde tenemos a nuestra dirigencia presa, en el exilio, perseguida, diezmada. Tenemos a la gente sin gasolina, agua, comida, con el Covid-19. La capacidad de movilización muy mermada, la represión a la orden del día, un sin fin de obstáculos, por lo tanto vemos una dificultad la cual debemos superar. Buscar mecanismos alternativos para lograr las dos cosas que faltan: La presión interna y externa en función de una solución de esta crisis», finalizó el parlamentario.

Más temprano, Juan Guaidó pidió a la UE «fijar los mínimos» para garantizar que las elecciones del 6D cumplan con la legalidad y reflejen la opinión de la mayoría.

«El gran rol de Europa en este momento es fijar en este proceso cuáles son esos mínimos para las elecciones, no hablamos de democracia si no hay un mínimo para convertir este proceso en un paso para la solución y no para que la dictadura lo use», dijo Guaidó.