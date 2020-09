Al menos 825 venezolanos, de los 1.100 que estaban detenidos por motivos migratorios en Estados Unidos, han sido liberados hasta la fecha y desde ya pueden comenzar su petición de asilo en ese país. Así lo informó en el director de Asuntos Consulares de la Embajada/AN en Washington, Brian Fincheltub.

“Cuando nosotros empezamos atender esta crisis migratoria a finales de agosto teníamos alrededor de 1.100 venezolanos que estaban detenidos por temas migratorios. Hemos logrado al día de hoy que 825 venezolanos hayan sido liberados. Es un gran número y la verdad, nosotros mismos estamos sorprendidos de que hayamos podamos lograr eso”, reveló en una entrevista exclusiva con ND.

“Lo primero que hay que poner en contexto es que la mayoría de los venezolanos que lamentablemente están detenidos por razones migratorias no son personas que llegaron al aeropuerto y los metieron presos. Esos son casos muy puntuales. Cuando eso pasa es porque de repente en veces trabajaron o hicieron cosas que aquí están prohibidas. Los venezolanos que están detenidos son los que cruzan la frontera de México hacia EEUU y al momento de hacerlo y ser detenidos solicitan asilo. Aquí la Ley dice que cuando solicitas asilo en un puerto entrada, como un aeropuerto, quedas bajo custodia”, explicó.

“Eso aplica a todas las nacionalidades. Incluso en el pasado ha habido alcaldes escapando de Venezuela que al llegar a un aeropuerto piden asilo y precisamente quedan detenidos mientras que sucede el asilo. Es distinto el proceso cuando tú entras y ya estando adentro pides el asilo. Ahí si puedes llevar el proceso el libertad. Lo que no puedes hacer es pedir asilo en un puerto de entrada”, advirtió.

Así, cifró en 90% los casos de venezolanos detenidos que cruzan la frontera mexicana y solicitan la medida, y además, porque entran sin visa, documento que es necesario para pisar suelo estadounidense. Hacerlo sin tenerlo es un delito.

No obstante, y refiriéndose a las liberaciones, Fincheltub señaló que se ha logrado, a pesar de las limitadas funciones diplomáticas de la Embajada, con el armamiento de una red de ONGs, abogados probono y ciudadanos anónimos en todas partes del país.

“Hemos logrado hacer la presión necesaria para que muchos de estos puedan llevar su proceso en libertad”, afirmó.

“La administración Trump nos ha dado mucho apoyo”

Fincheltub dijo que el Gobierno del presidente Donald Trump ha respaldado abiertamente a la Embajada en manos de Carlos Vecchio, pero enfatizó en que era necesario no confundir cuál es la misión de la administración del mandatario republicano y para qué es ese apoyo.

“Lo principal que hay que decir ahí es que la ayuda y todo el apoyo que nos está dando EEUU es para liberar a Venezuela y no es para que los venezolanos nos vengamos a EEUU”, aclaró. “Si bien es cierto que mucha gente se viene no porque quiere sino obligada, escapando (…) ha sido el trabajo de explicar y poner en contexto por qué muchos venezolanos han tomado la decisión de irse”.

No obstante, precisó: “Dentro de lo que son sus leyes, hemos recibido el mayor apoyo, el mayor respeto y la mayor consideración. Yo me atrevo a decir que uno de los países que más ha tenido ciudadanos liberados por temas migratorios es Venezuela. En esos centros no solo hay venezolanos, hay colombianos, mexicanos, de todos los países; pero la mayoría de los que salen son venezolanos”.

Se le consultó a Fincheltub la cifra estimada de venezolanos viviendo en los Estados Unidos. Detalló que en base al último censo, hay cerca de 600.000 connacionales en ese país.

@jherreraprensa