Contrario a lo que afirmó el fiscal/ANC Tarek William Saab, el caso del joven Rufo Chacón, cegado por perdigones disparados por dos PoliTáchira el año pasado; no ha tenido justicia. Los funcionarios no han sido siquiera enjuiciados y no están presos: están cada uno en sus casas.

Así lo aclaró la madre del joven tachirense, Adriana Parada, quien efusivamente recalcó en una entrevista para ND: “No ha habido justicia, eso es mentira. Los policías siguen aún en PoliTáchira donde siempre han trabajado. Es más, ellos tienen privilegios. Ellos no están detenidos, ellos están es en sus casas, aparte, si estuvieran detenidos ya los hubieran enjuiciado y nada de eso ha pasado. Los fiscales son los que han hecho que ellos estén ahí”.

“Para mí, esos funcionarios no se la pasan ahí. Ellos llegan cuando hay algún jefe o abogados. Es mentira que fueron enjuiciados porque todavía ni el juez que le colocaron a mi hijo no se sabe cuál es, no se sabe ni el número del caso, no se sabe nada. Entonces cómo va a salir diciendo que con la fuerza mayor, ¿de dónde? Eso es mentira. Quieren seguir tapando al pueblo con mentiras”, apuntó.

Ayer, durante una entrevista con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, William Saab dijo que el Ministerio Público había imputado a los dos funcionarios implicados en la represión que dejó sin vista y con 52 perdigones en el rostro a Rufo y de hecho, criticó que no se diga “la verdad” del caso.

“Aquí se habla es del caso de Rufo Chacón en Táchira, pero no se dice la verdad. Lamentablemente hubo ese caso. Unos policías repeliendo una manifestación, gravemente lo hirieron con perdigonazos y le lesionaron la vista de manera definitiva. ¿Por qué no se dice que el MP imputó y acusó con la máxima pena a esos funcionarios policiales? El tema de DDHH no se puede utilizar de manera mercenaria”, comentó.

En ese sentido, y para Parada, en el circuito judicial de la entidad andina no se ha asignado ni el número de tribunal de juicio al que le debe corresponder conocer el caso del joven Chacón para poder seguir con el proceso. Esto tras 14 meses.

“Lo que hicieron fue un parapeto, y él (William Saab) salió diciendo que se le había hecho justicia a mi hijo, que los policías estaban presos. Pero eso no es estar preso. Para mí no lo es. Y aparte de eso, si mi hijo hubiese agredido a algún policía, ya lo hubiesen recluido en cualquier penal”, recriminó.

De hecho, cuestionó que los fiscales en Táchira lo que hicieron fue tratar de confundir al juez para que rebajara los cargos, delitos y penas a los policías, a través de un acto conclusivo que no individualizaba la participación de los funcionarios en el delito, para hacer creer que ambo habían accionado.

Recordó que el delito solicitado por los abogados del Foro Penal fue homicidio intencional con motivos fútiles e innobles con alevosía en grado de frustración.

Así las cosas, Parada recalcó: “Aquí tiene que haber justicia. No pueden salir dándole declaraciones al país o tirándose con Chile. Debería averiguarse primero lo que estaban haciendo sus fiscales aquí en Táchira para darle libertad a los policías. Pero yo no voy a dejar que eso pase porque primero que nada, me le dañaron la vida a mi hijo. Las prótesis ya no le quedan, no lo he podido sacar del país para que se las retiren; aparte, mi hijo sigue con los 52 perdigones en el rostro, y yo no he sabido ni cómo sustentarnos”.

Y cuestionó que si los policías están enjuiciados, por qué no han sido indemnizados. “Ya han salido mintiendo con los DDHH. ¿Cuáles DDHH?”, criticó, para seguidamente señalar que debe estar pendiente porque cada vez que reclama la justicia para su hijo, es reprimida.

“Y además, hace nada, la abogada del Foro Penal fue víctima. Le partieron los vidrios de su carro, le tocaron aislarla porque fueron varios motorizados que pasaron y le cayeron a piedras”, criticó.

“Qué falsedad tan fuerte”

Rufo también opinó. En voz de Adriana, el joven cegado por la actividad represiva durante una manifestación pacífica por gas en Táchira, repudió las declaraciones de Saab y dijo, al escucharlas: “Qué falsedad tan fuerte tiene este gobierno. ¿Por qué va a venir a usarme a mí como un títere? Aparte de que me dejaron ciego y dañado, me van a estar mencionando”.

Por tanto, Parada exigió a Saab que dejara las mentiras y que se pusiera a trabajar “porque este país está cada vez más abajo, más hundido, y el caso de mi hijo no quiero que lo agarren de matrícula para estarlo colocando de lado y lado. Mi hijo no ha visto justicia y quiero justicia”.

“No voy a descansar hasta que haya justicia por lo que le hicieron a mi hijo, y si ellos quieren reparar el daño, que le busquen un ojo para que vuelva a ver porque es lo único que a mí me va a poder calmar; y además necesito la indemnización para poder hacerle las operaciones que hagan falta y que tenga una mejor vida, porque no tenemos a veces ni para comer”, finalizó.

