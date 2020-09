El diputado Ismael León (VP-Distrito Capital) declaró en exclusiva a ND que efectivos del Sebín le pidieron que grabara un video diciendo que había sido indultado y luego se retiraron de su apartamento. León dijo que no fue liberado ya que estaba secuestrado desde el 21 de enero por el cuerpo de seguridad de Maduro y fustigó que fue separado de su familia sin saber los motivos.

«Anoche cinco sebines me dijeron que tenía que decir presidente Nicolás Maduro para grabar un video. No es verdad que yo dije que participaría en las elecciones. Lo desmiento públicamente. No participaré en procesos electorales ni legislativos ni presidenciales porque esa no es la verdad de Venezuela. Los problemas del país no se solucionan con elecciones de diputados ni de presidente porque no serán confiables», expresó en contacto telefónico.

Calificó de «show» que Maduro haya otorgado 110 indultos a parlamentarios y presos políticos. «Lo que sucedió ayer no fue la verdad. Es un show más del régimen y la comparsa que le gusta a más de uno en la oposición. Mientras tienen un show montado, la verdad es que se está muriendo la gente. Están perdiendo la vida por una pandemia y no hemos sido capaces, el régimen ni la oposición, de parar esto y salvar al país. Esa es la verdad. No lo que pasó anoche.

«Cuando me dijeron que me indultaron yo me pregunte de qué, si nunca supe por qué estaba preso. Nunca tuve abogados ni fui presentado en un tribunal. La verdad no va a saberse nunca y me indigna ver cómo hemos montado el show con unos supuestos indultos y libertades porque yo estaba era secuestrado», reiteró. «Me quitaron lo más grande de mi vida. Me separaron por 8 meses de mis hijas y de mi esposa».

Indicó que los funcionarios del Sebín que estuvieron ocho meses dentro de su apartamento se retiraron la noche de este lunes luego de grabar el video. «Nunca se habló con la verdad. Seguimos mintiéndole a Venezuela porque la única verdad es la que vivimos con la pandemia, médicos muertos y cientos de personas contagiadas mientras otros están pendiente de lo que dijo Guaidó o de lo que dice Maduro; a tarjeta de los partidos, y declaraciones, esa no es la verdad del país», criticó.

«Para poder salvar a Venezuela se necesita la verdad y no ha llegado todavía», finalizó.

El 21 de enero de 2020, León y su asistente Alexander Matos fueron detenidos por efectivos del Faes en la avenida Libertador en Caracas cuando se dirigía a Cumbre de Curumo para una sesión de la AN. Horas más tarde, ambos fueron llevados al sede de El Helicoide del Sebin. Tras la detención, fueron presentados ante los tribunales el 23 de enero. Y sin la presencia de sus abogados, al diputado le dictaron privativa de libertad con una medida cautelar de casa por cárcel. Su abogado defensor, Joel García, acusó directamente a la jueza Hilda Villanueva de “violar los derechos humanos”.

El MP acusó a León de estar involucrado al asalto al 513 Batallón de Infantería Selva Mariano Montilla, que está ubicado en el sector Luepa, del estado Bolívar, en diciembre de 2019.