Yorfran Quintero es uno de los 110 venezolanos indultado por Maduro y relató las torturas que sufrió tras ser detenido por estar supuestamente vinculado a Óscar Pérez en el año 2018.

Desde un hotel en Caracas donde espera para poder viajar a Valencia a reencontrarse con su familia, Quintero le dijo a la periodista Esther Yáñez que mientras estuvo detenido en Ramo Verde, Los Teques, fue torturado. «Ellos (funcionarios) muchas veces nos torturaban buscando información de cosas sin sentido, querían que hiciéramos un video, me pusieron corriente en mis partes íntimas y el tipo me dijo que dijera que era culpable, me dieron una hoja la cual me negué a leer y me costó los dientes. Me preguntaban por armamento que no existía, por bombas que no existían», declaró.

«Es algo bastante difícil, ya que la presión, los nervios hacen que digas lo que no sabes y lo primero que te venga a la mente para que cese el dolor. Al principio las torturas duelen pero llega un punto donde el cuerpo no siente, el cuerpo se queda y la mente viaja, se desconecta, solo te queda el alma; te bloqueas porque no importa que grites o patalees, mientras más te resistas te irá peor, así que es mejor salir de eso rápido».

Sobre la liberación, dijo que es algo que «aún le parece un sueño» y agregó «estoy ansioso por ver a mi hija, cargarla y tenerla».

Quintero fue detenido el 16 de abril de 2018 y es uno de los 4 ciudadanos españoles que recibió indulto este lunes. En 2018, Néstor Reverol escribió en Facebook: Capturado líder de la célula terrorista Yorfran Quintero, alias “Collar” (28) el pasado 15/04/18 en Chacao. Quintero tenía como objetivo colocar explosivos a diferentes sedes de Poderes Públicos e instituciones del Estado para causar zozobra en la población.

Según el funcionario, Quintero fue uno de los responsables de la detonación de explosivos contra la GNB y la PNB durante las protestas de 2017 y que «planeaba colocar explosivos en la sede del CNE y la Base aérea de La Carlota».