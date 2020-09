El periodista especializado en asuntos electorales, Eugenio Martínez, expuso este jueves lo que él califica como «problemas medulares y técnicos» de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre.

«Electoralmente tenemos cuatro problemas medulares y varios problemas técnicos (que no pueden desestimarse como en 2018). Los problemas medulares son: 1) CNE desequilibrado 2) partidos secuestrados 3) presos políticos e inhabilitados 4) ausencia de observadores internacionales», mencionó el periodista.

Sobre el primer punto desarrolla que: «El CNE desequilibrado no se va a resolver antes del 6D. En esencia, el actual CNE es muy parecido al de Tibisay Lucena. No obstante, por primera vez en 10 años hay tres rectores (entre principales y suplentes) no relacionados directamente con el chavismo. En esencia, este CNE no es peor al de Tibisay Lucena, es exactamente igual, aunque se tengan otros nombres en algunos cargos principales. El control técnico sigue estando en Carlos Quintero, en esto el actual CNE es idéntico al de 2015».

En cuanto al segundo punto, dijo: «Los partidos secuestrados probablemente tampoco se resuelva antes del 6D. De hecho, esta es una de las principales omisiones en la carta enviada por el canciller de Maduro a la Unión Europea y a la ONU solicitando que sean observadores internacionales del evento del 6D», comentó.

En relación a la observación internacional, petición que ha hecho el gobierno de Maduro a la UE, expuso: «Hay que destacar que es la primera vez en 15 años que se hace una invitación formal y oficial al bloque hemisférico para que sean observadores. Acá parece abrirse una oportunidad para próximos procesos electorales. Ahora que existe una invitación formal a la ONU, no tiene excusa el Secretario General para dejar de enviar al país una misión de estudio que evalúe las condiciones políticas y técnicas y recomiende (pensando en 2021) algún tipo de asistencia electoral al país», señaló.

De esos cuatro puntos «medulares», el periodista destacó que el único donde se han visto avances importantes es en la liberación de presos e inhabilitados políticos, «insuficientes aún, porque permanecen presos políticos e inhabilitados», subrayó.

Problemas técnicos

Eugenio Martínez también se refirió a cuatro «problemas técnicos» que permanecen vigente en el actual proceso electoral.

«1) Control Social 2) Acceso a medios y censura 3) RE.Usurpación de identidad-voto sin electores 4) Control de mesas por parte del PSUV 5) Nuevo sistema de votación 6) Posible alteración de resultados 7) Riesgos sanitarios», enumeró.

Para ellos recomendó: 1) Eliminar los puntos rojos 2) Crear un monitoreo independiente de medios a disposición de CNE y participantes, creando una comisión paritaria de monitoreo del proceso. 3) Monitoreo internacional para que los cuadernos de votación sean entregados a los partidos, junto a las las incidencias de mesa (dejando claro los mecanismo y los lapsos legales de impugnación y resolución de conflictos electorales) y 4) El control del PSUV sobre las mesas se puede resolver auditando de nuevo el sorteo de miembros de mesas y juntas, con la convocatoria pública masiva, y con el convencimiento a remplazar su ausencia de forma equilibrada».

En cuanto a la alteración de resultados y los riesgos de la nueva plataforma, Eugenio Martínez considera que «se pudiesen resolver con una auditoría profunda al sistema, que éste tenga traza de papel, que se entreguen actas, hojas complementarias de totalización y publicación de resultados mesa por mesa».

En el caso del tema sanitario «es necesario que se logren garantizar la aplicación de la mayoría de las recomendaciones internacionales para evitar que la elección provoque un rebrota o aumente significativamente los contagios».

Y concluye: «En resumen, para hablar de las condiciones del 6D aún es necesario avanzar en muchos puntos. Lograr o no las condiciones mínimas (no ideales) probablemente requiera la posposición del evento (especialmente si se quiere la presencia de observadores internacionales). Posponer el 6D no solo tiene implicaciones legales (término del mandato constitucional de la AN presidida por Juan Guaidó, sino también problemas políticos relevantes. Si Maduro acepta posponer la elección le estaría dando un salvavidas al gobierno interino y a la oposición».