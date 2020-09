Los partidos Avanzada Progresista, El Cambio (de Javier Bertucci) y Cambiemos más las direcciones de dos partidos intervenidos, Acción Democrática y Copei, formalizaron este martes la creación de una alianza de cara al 6 de diciembre con el nombre de Alianza Democrática. Así lo informó el pastor evangélico Javier Bertucci.

“Queremos comunicarle al país que estos cinco partidos: Cambiemos, AD, Copei, El Cambio y AP, hemos conformado una potente alianza nacional con la finalidad de darle al país una ruta de salida. Está conformada para las próximas parlamentarias y persigue una ruta de salida, dándole opciones al país para salir de este conflicto terrible”, señaló.

Dijo que dicha alianza deriva del espíritu del desprendimiento, del nacionalismo y la responsabilidad con el país.

“Poner de acuerdo a dos partidos históricos como AD y Copei, a dos candidatos presidenciales como (Henri) Falcón y yo, y el partido Cambiemos no ha sido fácil. La unidad no es fácil pero es indispensable para alcanzar objetivos y cumplir estrategias necesarias para sacar adelante al país”, argumentó.

Aclaró que ese conglomerado “se levanta frente al egoísmo y la división lamentable que hoy vive la oposición venezolana. Se convierte en un ejemplo para todos lo demás partido que deben entender que la unidad es imprescindible para cumplir estrategias a mediano plazo y darle respuestas al país”.

“Estamos frente a la única alianza electoral que se está presentando en la parlamentarias, es una alianza que puede defender el voto en estas elecciones con sus estructuras en todo el país, es una alianza perfecta a nivel nacional y ha sido el resultado del desprendimiento y responsabilidad frente a la situación del país”, insistió.

Aprovechó para llamar a los demás factores de la oposición para que lleguen a un entendimiento y confirmar una alianza “mucho más grande”.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, no vamos, de forma estéril, a entregarle una AN a un gobierno que es minoría y cualquiera que intente hacer esto, no combate el gobierno sino que colabora con él en sus deseos de apuntalarse en el poder y de quitarnos la única institución que podemos tener que es la AN”, señaló.

Apoyo a un solo candidato

Bertucci explicó que un candidato contará con el apoyo de toda alianza. “Se van a presentar las cinco tarjetas con la postulación en común de los mismos candidatos. Quiere decir, por ejemplo, que en el circuito 3 de Miranda va a haber un candidato de todos los factores y de esa manera logramos una alianza perfecta. Estamos los cinco partidos apoyando todos los candidatos de la alianza”.

Sobre los resultados, aseguró que los asumirán siempre que se respeten las garantías y condiciones que fueron firmadas y acordadas con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Estamos seguros que si no se cumplen, tenemos el derecho de denunciar algún fraude”, advirtió y al mismo tiempo estimó que se respeten esas garantías. “Esperamos por el bien del país que el gobierno respete estas condiciones y garantías y pedimos respetuosamente al CNE que haga valer con fuerza todas las garantías que se han consignado al TSJ”.

“No hay trampa que valga”

Bertucci, quien participó en las elecciones presidenciales de 2018 que agravaron la crisis política en Venezuela, argumentó que si hay participación masiva, “no importan las marramuncias que hagan o los brincos que den” porque “no hay trampa que valga”.

Así, cuestionó: “¿Qué colabora más con el gobierno? ¿Una alianza potente que se le para al frente al gobierno u otro sector que se empeña en animar a la gente a que no participen y entregarle sin pensar la AN?”.

“¿Quién colabora más con el gobierno cuando es la abstención la que le puede darles la AN?”, insistió.

Por tal motivo, enfatizó que la ruta planteada por el presidente de la AN, Juan Guaidó, de los tres pasos “ha tenido un fracaso absoluto”, por lo que celebró que la UE no quiera “seguir entrampada en una ruta que no tiene ninguna posibilidad de éxito”.

“La participación, que debería apoyar toda la oposición, ante un escenario que es que el gobierno es minoría, no tiene sentido irse a unas elecciones con un gobierno que es minoría”, señaló.

Hermano Capriles

Bertucci aprovechó para referirse al excandidato presidencial Henrique Capriles, quien decidió participar en las parlamentarias de diciembre. “Quiero decirle al hermano Capriles que ya que decidió participar en estas elecciones, lo más sensato es que lo hagamos juntos”, sugirió.

“Estamos organizando esto desde meses atrás y hemos dicho al país que la ruta es democrática, electoral, constitucional. Para nosotros es una grata noticia que hermanos de la oposición quieran participar e invitamos a Capriles y otros, con los brazos abiertos estamos acá para recibirlos, sin ningún tipo de complejos, estamos abiertos a una alianza con el compañero Capriles”, sentenció.