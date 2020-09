Estados Unidos anunció hoy miércoles una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a la captura de Luis Motta Domínguez y de Eustiquio José Lugo Gómez, ambos exfuncionarios del Ministerio de Energía Eléctrica.

Así lo informó el Departamento de Estado de EEUU, que en un comunicado identificó a Motta Domínguez como expresidente de Corpoelec y a Lugo Gómez como viceministro de Finanzas, Inversión y Alianza Estratégica en el Ministerio de Electricidad, así como director de compras de Corpoelec. Esto en 2015.

Recuerda el Departamento que el 27 de junio del año pasado, ambos fueron imputados por conspiración para cometer lavado de activos y lavado de instrumentos monetarios en el Distrito Sur de Florida.

“Según la acusación formal, Motta Domínguez y Lugo Gómez supuestamente otorgaron a tres empresas con sede en Florida más de $ 60 millones en contratos de adquisición con Corpoelec a cambio de sobornos pagados a ellos o para su beneficio”, señala el comunicado.

Así, esta acción va de la mano con la designación de Motta y Luego el pasado 28 de julio, bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94) debido a su participación en corrupción significativa, que resulta en su (y sus familiares inmediatos) inelegibilidad para entrar a los Estados Unidos.

“Esta recompensa se ofrece en el marco del Programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado. Más de 75 delincuentes transnacionales y grandes narcotraficantes han sido llevados ante la justicia bajo el TOCRP y el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) desde el inicio del NRP en 1986. El Departamento ha pagado más de $ 130 millones en recompensas por información que conduzca a detenciones”, argumenta.

En tanto, detallan que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) administra el TOCRP en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE / HSI) de EEUU y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos.

“Estas acciones demuestran el compromiso del Departamento de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley y todo un enfoque gubernamental para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional”, finalizan.

Today @StateDept announced rewards of up to $5 million each for information leading to the arrests and/or convictions of former Venezuelan public officials indicted by @TheJusticeDept for their corruption and participation in transnational organized crime. https://t.co/V7JhJv77kp

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 30, 2020