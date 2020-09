El diputado José Manuel Olivares, Comisionado de Juan Guaidó para la salud de migrantes, aseguró este martes que Nicolás Maduro miente al presentar las cifras de fallecidos y contagiados por el Covid-19,pues las cifras entre el Instituto Nacional de Higiene y sus voceros no coinciden.

«Maduro miente. El Instituto Nacional de Higiene en su página web reporta 965 muerte por Covid-19 mientras que anoche, Delcy (Rodríguez) reportó un total de 436. Al final, es imposible confiar en ninguna de las cifras», dijo el diputado.

Olivares ha sido consecuente al acusar a Maduro de «mentiroso» y de manipular información relacionada al virus en Venezuela. «Tenemos meses diciéndolo, el régimen miente y manipula la información. No hay normalidad y no está controlada la epidemia. Se están muriendo venezolanos y no tenemos información real de lo que está pasando», sostuvo.

Delcy Rodríguez reportaba este lunes 1.061 nuevos casos de coronavirus para llegar 54.350, según sus números, además de 8 muertes para 436, casi 300 menos que los reportados por José Manuel Olivares la semana pasada (778).