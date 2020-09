La diputada Mariela Magallanes (La Causa R-Aragua) reiteró que no acepta el indulto que recibió de Nicolás Maduro por considerarlo una trampa cazabobos que solo servirá para aumentar la persecución política. Lamentó que Henrique Capriles, Stalin González y José Gregorio Correa avalen ir a parlamentarias porque cree que será un «fraude electoral».

En entrevista concedida a ND desde Italia, donde permanece en situación de exiliada desde el año 2019, la parlamentaria reiteró que la única forma de salir de Maduro es logrando el cese de la usurpación, lo cual será posible tras consolidarse el Pacto Unitario planteado por Juan Guaidó.»No voy a regresar. Yo dejé todo en Venezuela. Salí sin despedirme de mis compañeros, de mis familiares. Más nunca pude volver a mi casa, pero eso no fue un indulto. Es una trampa cazabobos porque todos nosotros sabemos cómo actúa el régimen y esto lo hace para jugar con las emociones de quienes saben que no nos vamos a quedar callados, ni tranquilos y mucho menos, vamos a legitimar el fraude electoral», reprochó.

Relató que se enteró de que fue indultada mientras mantenía una reunión virtual con Juan Guaidó y otros diputados. Precisó que su primera impresión fue alegrarse pero luego cayó en cuenta de que ella no había cometió un crimen. «No entendía bien que era lo que estaban diciendo. Lo primero que sentí fue la rectificación de que somos perseguidos políticos y estamos exiliados por culpa del régimen. Al ver los nombres de mis otros compañeros caí en cuenta de que sigue la persecución y es Maduro quien tiene la llave de la cárcel. Entendí que no es un indulto porque ninguno de nosotros ha cometido ningún delito. Nosotros no somos delincuentes porque nuestra única misión ha sido luchar contra la tiranía. Estamos exiliados porque es el precio a pagar cuando te enfrentas a un monstruo como Maduro, que más allá de criminal es un perverso».

Asimismo, reveló que tuvo «emociones encontradas» sobre volver al país, pero que rápidamente descartó la idea porque «no debemos caer en la trampa del primer deseo que es regresar». «Maduro busca que esto se vea como un gesto de buena voluntad y usa a los presos políticos como fichas de canje. Me alegro por mis compañeros, pero vemos como Iris Varela y Diosdado Cabello siguen chantejeando y amenazando. Por todo esto y más es correcto decirle a Maduro que él no es presidente porque usurpa el cargo y que lo que ocurrió es una liberación de rehenes».

Sobre bajo que condición regresaría al país, Magallanes declaró que espera volver a una Venezuela libre, y que hasta que eso pase, seguirá cumpliendo con sus responsabilidades parlamentarias desde el exilio. «Yo coordino a los diputados en el exilio. Represento al gobierno interino ante Italia y hemos venido haciendo un trabajo importante denunciando todo lo que hace la dictadura y para que reconozcan al presidente Juan Guaidó. Eso me tiene muy ocupada y además, he estado articulando con la diáspora en Italia. Todo este trabajo es para regresar a una Venezuela libre y seguiré trabajando para lograr ese objetivo, y no para cohabitar con el régimen y ser ficha de persecución».

Quienes avalan el fraude buscan desconocer a Guaidó



Sobre la posición de Capriles, Stalin González y otros dirigentes opositores consideró que todos sostienen una agenda clara de acabar con el gobierno interino. «Buscan afectar al presidente Guaidó. Hay una agenda clara de desconocimiento a la institucionalidad y de reconocimiento a la tiranía y a alargar el sufrimiento de los venezolanos. Cuando te prestas para legitimar el fraude electoral todo esto queda en evidencia. Nosotros buscamos elecciones libres, elecciones presidenciales, pero no podemos seguir pensando en agendas individuales y que gestiones personales en nombre de los venezolanos será lo que sacará a la dictadura».

Reiteró que seguirá apoyando la ruta del Pacto Unitario y condenó a quienes critican que no se ha logrado el cese de la usurpación. «Esto es un proceso complejo. No es algo de un día para otro. No solo nos involucra a nosotros y eso es lo que hemos logrado. Hemos pedido apoyo al mundo, a la comunidad internacional y todos los demás países han entendido que el problema no es solo de los venezolanos. Debemos ampliar la coalición internacional. Lastimosamente este año nos agarró la pandemia, pero seguimos y seguiremos construyendo».

«Estamos en dictadura, pero hemos logrado el acorralamiento del régimen a nivel internacional», subrayó.