El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, habló este domingo sobre su convalecencia del coronavirus casi un mes después de haber dado positivo al virus. Lo hizo en una entrevista con Ernesto Villegas que transmitió VTV.

“¿Sabes Ernesto? Yo apenas desperté no podía hablar bien. Me dije: voy a llamar al presidente. Y le mandé mensaje… Hablé con él el día 29, al día siguiente. Porque lo primero que yo hice… cuando me despiertan, o me despierto, mejor dicho, pensé en retirarme de la política porque yo no sabía cómo iba a quedar. Ernesto, yo puedo decirlo aquí: yo no me paraba… yo no tenia fuerzas para ponerme de pie. Mis piernas no me sostenían. Tenían que ayudarme…”

«¿Y era muscular o cerebral?», le preguntó Villegas.

“No. Muscular. Y quizás un poco de coordinación porque tú pasas el tiempo que estás ahí y los músculos están en reposo absoluto porque mucho que te den algún mansaje para estimular la circulación…»

Cabello anunció que dio positivo al coronavirus hace casí un mes, el jueves 9 de julio.