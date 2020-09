El diputado Américo De Grazia (La Causa R-Bolívar) aseveró este lunes que no volverá al país ya que no reconoce el indulto porque ni Maduro es presidente ni él es un delincuente. Alegó que desde el exilio es más útil a la liberación del país y a la restitución de la democracia; y fustigó que quienes critican su posición solo le hacen un favor a Maduro.

En entrevista telefónica concedida a ND, De Grazia afirmó que no volverá a Venezuela hasta que haya libertad y Maduro no esté en el poder. «Volveré al país bajo las condiciones de libertad, nosotros tenemos que aceptar dónde y cómo somos más útiles; no se trata de heroísmo sino de utilidad, dónde podemos hacerle más y mayor daño al régimen de Maduro es estando fuera de su alcance. En el país estaría a disposición del régimen, en peligro de ser acorralado, yo amo profundamente a mi país y creo que bajo estas circunstancias soy más útil estando afuera que a disposición de ser capturado o asesinado por algunas de sus organizaciones terroristas», estimó.

Expresó que Maduro usa a los indultados como «rehenes» para convalidar el «fraude electoral». «A quienes critican que yo desde el exilio condene los indultos le hacen un favor al régimen, porque nuestra posición no es para afectar a los rehenes sino al carcelero. El rehén es una víctima y tiene una pistola en la cabeza, es víctima del chantaje que hay sobre él y su familia, están sometidos a la tortura y eso se muestra cuando Iris Varela y Cabello amenazan con que los indultados pueden regresar al calabozo sino cumplen el guion».

Calificó a la medida de indulto de «insulto» y criticó «que te metan en una lista y tener en sospecha en torno a ti y que terceros hayan sido autorizados por nosotros para que negociaran nuestra situación política. Si alguien requiere ser liberado son todos los políticos y militares que están secuestrados por Maduro, pero si ampliamos el abanico quien debe tener un indulto generalizado es el país. Nosotros le proponemos de primera manos que la manera de indultar a los venezolanos es renunciando a la usurpación», sentenció.

La AN se termina con el fin de la tiranía

Sobre cuál es el plan tras la abstención a las parlamentarias, De Grazia aclaró que no se puede hablar de «abstención» porque no hay un proceso electoral real y refirió a que pasará lo mismo que con las presidenciales de 2018: el mundo no reconocerá esto como unas elecciones.

«El fraude es participar el 6 de diciembre y labrarle el camino a Maduro rumbo a su legitimación, la mayoría victoria del pueblo venezolano es deslegitimar a Maduro y quitarle el apoyo popular, es el mayor capital político, lo demás es egolatría y narcisismo de quienes están más pendientes de sustituir a Guaidó en el liderazgo que sustituir a Maduro en la usurpación».

«Hemos hablado de no perder la legitimidad de la AN basados en la constitución porque cualquier ciudadano investido de autoridad tiene la obligación de reponer el hilo constitucional y eso es ahora lo mínimo que podemos hacer por eso proponemos la continuidad de la AN y la relegitimación ante los ojos de propios y extraños, con esto estaremos resguardando el camino conquistado y nuestra representación en la OEA, Citgo y el mundo. No debemos poner fecha de vencimiento a nuestro servicio porque el vencimiento de este escenario se termina cuando termine la tiranía de Maduro», subrayó.

Además, indicó que Maduro ha logrado un proceso de «decepción inducida» y debemos «vacunarnos» contra esto y agregó que la oposición debe «reponer el estado de ánimo, lograr romper el control social, articular las protestas populares que hay a diario por gas, agua, electricidad, inseguridad, medicinas. Esta es una tarea titánica a la que no podemos renunciar y debemos decirle a la sociedad civil que los partidos políticos son el instrumento de articulación de este trabajo y no los beneficiarios. Se trata de juntar las manos para lavarnos y bañarnos, para unirnos y avanzar».

El dilema no es Guaidó si no Maduro

Según su percepción, las elecciones que deben realizarse son las presidenciales, ya que cualquier otro proceso electoral es secundario. «Pensar en elecciones parlamentarias con Maduro en el poder es igual a atender a un paciente que tiene un tumor cerebral y enfrascarse en tratarle un uñero. El uñero son el resto de las elecciones mientras el cáncer está en Miraflores. El reto debe ser que Maduro acepte las presidenciales bajo condiciones de libertad, que sean supervisadas por instancias internacionales, que devuelva los partidos y todo el cúmulo de solicitudes que se han venido haciendo».

«El régimen tiene 22 años convirtiendo a los procesos electorales en una farsa de utilería y ese círculo vicioso tiene que romperse ahora. Si Maduro hace o no hace las elecciones el 6 de diciembre o la farsa electoral dependerá mucho de la fuerza que le pongamos a nuestras peticiones, solicitudes y que lo hagamos de manera disciplinada y articulada en una unión superior. Esto no es una sopa de letras ni una sumatoria de siglas de un partido. La unidad superior debe trascender a los partidos políticos, organizaciones, sociedad civil, organismos internacionales».

Sobre la posición de Henrique Capriles de apoyar las parlamentarias, expresó que fue él quien quedó expuesto y no quienes se oponen a las parlamentarias. «Quien se va fue el que quedó expuesto ante la opinión pública, ahora es un instrumento de utilería del régimen y queda fuera de la unidad, se excluyeron al exponerse y exponer sus tácticas para avalar al régimen. Al cristianismo seguro le fue mejor sin Judas y es una ganancia el que tengamos a los alacranes no como infiltrados sino en la acera de al frente, es una oportunidad de avance porque a medida que te deslastras de quienes apoyan al régimen y le pasan información tendrás más éxito».

Subrayó que lo que propone Juan Guaidó es la «unidad superior» y que lo que importa ahora no es lo que pasará el 6 de diciembre, sino qué hará Maduro. «El dilema lo tiene Maduro, ¿qué hará con un país que lo adversa y ante un mundo libre que lo califica de narcotraficante? Maduro es un violador de ddhh, perpetrador de crímenes de lesa humanidad, de corrupción, de peculado de uso. Quien tiene la soga en el cuello es Maduro, una orden de captura, él y su corte de adulantes y ayudantes tienen órdenes de captura por hasta 15 millones de dólares y no es la oposición quien debe sentirse apremiada ni apurada, porque es Maduro quien tiene la desesperación de ver cómo se legítima es él».

«El 6 de diciembre pasaremos seguramente a una instancia distinta a la que hoy tenemos y en consecuencia la lucha se prolonga. La lucha contra el apartheid no terminaba con la excarcelación de Nelsón Mandela ni con elecciones. Este es un largo proceso en el que nos han inducido a lo largo de 22 años de ocupación del poder, debemos preparar nuestro propio cronograma y no seguir el de Maduro», concluyó.