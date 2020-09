Sergio Requena, trabajador de la CVG que fue despedido por postular a diputado por el PCV, informó este miércoles que volvió a su puesto de trabajo debido a la alta de elementos legales para que fuera destituido.

«Buenas tardes. Les informo que el día de hoy pude volver a mi puesto de trabajo en CVG Carbonorca. La solidaridad expresada por todas y todos mis hermanos de clase a través de las redes sociales, así como la evidente falta de elementos técnicos y legales, evitaron que se concretara el despido», escribió Requena en Twitter.

Ayer el empleado se pronunció sobre dicha destitución: «Para aquellos que necesitan me pronuncie, quiero informar que ayer me fue comunicado que estaba despedido de CVG Carbonorca alegando abandono del trabajo y afectación del proceso productivo. Tal causa es falsa. Y digo falsa pues no existe informe alguno que sustente dicha causa de despido».

«Seguiremos adelante con nuestra candidatura dentro de la Alternativa Popular Revolucionaria APR representada en la tarjeta del PCV, y seguiremos en nuestra lucha por construir una sociedad más justa y amante de la paz. Seguiremos trabajando por dar una respuesta socialista a esta crisis, y seguiremos construyendo respuestas no convencionales para vencer la guerra no convencional impuesta por el imperio y su lacayos nacionales», manifestó el aspirante a diputado.

Requena se inscribió por la alianza que mantiene el Partido Comunista de Venezuela con otras toldas, luego de deslindarse del Psuv.