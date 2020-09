El analista político Carlos Raúl Hernández dijo este martes que algunos dirigentes opositores han rechazado el indulto de Maduro porque están «cómodos» en el exterior. Aseveró que la medida es positiva y que «alegra» el camino a las parlamentarias del 6 de diciembre.

«Da alegría y complacencia que un grupo considerado de venezolanos haya recuperado la libertad y el contacto con sus familiares, es algo extraordinario. Me parecen asombrosas algunas reacciones de propios compañeros de partido y de lucha de los que salieron, llegue a leer cosas tan insólitas como que no se debía aceptar el indulto, cosas fácil de decir cuando estas en el exterior y no en una celda. Cuando estas en una posición cómoda es fácil rechazar un indulto», expresó en entrevista en Primera Página de Globovisión.

Felicitó a los 110 perseguidos y presos políticos que recibieron el indulto. «Esto se da en un ambiente electoral muy pesado, muy ritual muy en torno a un grupo de venezolanos empeñados en destruir el proceso electoral, los venezolanos buscamos es la reconciliación y ojalá lo consigamos como pareciera estar dándose. Esta gente que quiere destruir el proceso de reconciliación para mantener la violencia, el choque, la inestabilidad. Estamos hartos de vivir en una situación de represión, amenazas de golpes militares, de invasión (…) me alegro mucho de que Maduro haya iniciado el dejar esto atrás y espero que continúe esta marcha hacia la normalización del país y el reencuentro de los venezolanos».

Sobre los parlamentarios exiliados que recibieron el indulto, Hernández declaró que esto da un aire positivo y que cree que «muchos de ellos o varios de ellos quieren volver al país a formar parte de una nueva AN, una AN de otro tenor, otras características, apoyo toda iniciativa que contribuya a bajar la tensión en Venezuela», aseveró.

«El indulto es para normalizar la situación, me alegra mucho que José Guerra quiera regresar al país, imagino que lo dice porque aspira ser nuevamente candidato y eso me parece muy bien, los que estaban encarcelados se abrazan al decreto como quien se abraza al último recurso y habrá otros que no quieran regresar».

Además, refirió a la Mesa de Diálogo Nacional y aseguró que tiene un «extraordinario» mérito sobre el indulto y las liberaciones. «La mesa se atrevió, pese a que se le ha criminalizado por hablar con el gobierno (…) y ha cumplido con el compromiso que adquirió con el país; no ha sido fácil porque el gobierno tampoco quería dar las reivindaciones, pero me parece que en medio de este proceso gracias a la mesa se han venido incorporando otros políticos y han venido asumiendo la necesidad de crear una AN que no sea insurreccional, sino una AN dentro de las reglas democráticas».