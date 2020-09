El excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, reiteró este martes su llamado a «luchar» por condiciones para las parlamentarias del 6D, lo que para él es prioridad de cara al evento electoral.

«Creo que es un falso dilema participar o no participar. Yo no sé si voy a votar para el 6 de diciembre, aquí el verdadero dilema es si luchamos o no luchamos (…) Quiero reiterar que este proceso electoral no resuelve la crisis del país. El problema de la pobreza no lo resuelve unas parlamentarias, pero esto es un tema constitucional y tenemos que enfrentarlo. No podemos obviarlo. Creo que muchas veces somos prisioneros de la inmediatez, eso tiene que ser ya, y repito, esa experiencia (del 2005) debería servirnos a todos para dar esta discusión», dijo Capriles en entrevista exclusiva para Efecto Cocuyo.

Capriles recalcó que aun estando en desacuerdo con las propuestas de Guaidó o gran parte de la oposición no significa que deban tildarlo de «vendido». Dio como ejemplo el caso de la iglesia católica.

«La iglesia católica cuando presentó su comunicado sobre las parlamentarias puso los puntos sobre las íes y no por estar en desacuerdo vamos a tildar a los obispos de vendidos o a la iglesia católica cuadrada con el régimen. Ellos han sido claros desde el primer día, han tenido una posición crítica. La abstención por sí sola, ¿a dónde nos lleva?», preguntó.

Señaló que ese es el debate que él quiere poner sobre la mesa. «Ante la falta de un plan eso es lo que yo pongo. Hemos tenido experiencias al respecto. Tuvimos un país movilizado con la mayor convicción, fuimos a una consulta y dos semanas después nos clavaron una constituyente, y no pasó nada, la constituyente se instaló y hubo una salvaje represión. Luego, sin explicarle a la gente fuimos a unas elecciones a gobernadores; compañeros nuestros se presentaron y hubo explicación. En este escenario, con un país cada vez más empobrecido ¿Qué le queda al pobre, al que vive en el cerro? lo único es ese instrumento para expresarse: el voto. Ahora, ¿A quién le corresponde luchar las condiciones? a los líderes», insistió.

Henrique Capriles habló también sobre la observación internacional que podría estar presente en el evento electoral del 6D si la Unión Europea acepta la invitación de Nicolás Maduro.

«Después de 14 años…yo, por ejemplo, no conté con observación electoral. Ahora se invita. No es lo mismo observación que acompañamiento. Una observación es un protocolo más riguroso. Yo creo que le han dado al país la posibilidad de que vengan los ojos de una institución que no es manipulable para verificar el proceso y que existan garantías que permitan poder expresarnos. Repito, las parlamentarias no son la solución, pero constitucionalmente tenemos que hacerla porque así lo dice la constitución», insistió.

Capriles recalcó que la comunidad internacional por sí sola no logrará la salida de Nicolás Maduro, basta observar el panorama actual y corroborarlo.

«Las sanciones no sacaron a Maduro. Ahí sigue. Y Estados Unidos está en una campaña electoral, cada vez más compleja. Todo el mundo está esperando a ver quién gana y la discusión sobre Venezuela. En el año 2015 ganamos una Asamblea Nacional y si no la hubiésemos ganado, ¿estaríamos peor o mejor?», subrayó.

«No podemos claudicar sin antes haber peleado. La UE hace observación rigurosa. Son ellos los que tienen que decir que significa su observación y el régimen de maduro aceptar…Ahora, si esto fue un paro para seguir en lo mismo, tomaremos nuestra decisión si votamos o no. Pero decir que votar es legitimar, es un error, el hambre se expresa, el rechazo se expresa, es un grito en una situación de precariedad. Si nos rendimos, qué va a pasar, esperar un milagro», sentenció.