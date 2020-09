El excandidato a la presidencia, Henrique Capriles, consideró indispensable que haya gasolina para que puedan haber elecciones debido a que sin ella, los venezolanos no podrán movilizarse a votar. Pese a esto, en los últimos días Capriles ha reiterado el llamado a participar el 6D.

«La crisis de gasolina sigue y fuera de Caracas peor. Cuando hablamos de condiciones mínimas también nos referimos a esto. Un país sin gasolina no puede ir a elecciones. Si no hay gasolina no hay transporte. La gente no puede ir ni a su trabajo, imaginen a una elección», indicó Capriles en Twitter.

Junto a su pronunciamiento, anexó un video donde se observan kilométricas colas para la gasolina en varios puntos del territorio.

Ayer, en un comunicado emitido por sus redes sociales, defendió su intención de querer participar en las parlamentarias.

Explicó sus razones y entre las que destacó está la posible venida de la UE como observador, la oposición a ‘medida’ de Nicolás Maduro y la ‘construcción’ de condiciones ‘ideales’.

Maduro, por su parte, se ha mantenido firme en su postura de realizar los comicios el seis de diciembre, pese a que en algún momento dudó si podrían realizarse por las consecuencias de la pandemia del coronavirus.